„Nagyon sokat jelent a magyar címer a szívem fölött” – felnőtt válogatottságról álmodozik a Dániában élő szupertehetség

Először kapott meghívót az U21-es válogatottba, ráadásul igen fiatalon. Izgult, amikor megérkezett Telkibe?

Egyáltalán nem. Pont meséltem apukámnak is, hogy emlékszem, mennyire izgultam, amikor először jöttem az U15-be vagy az U16-ba. Most nem éreztem ezt, mert már ismerem az edzőket, a stábtagokat, a napirendet. A csapat ugyan más, talán a tét is kicsit nagyobb, de nem gondolom túl, inkább csak élvezem, hogy itt lehetek. Végülis ugyanúgy csak fociznom kell… Yakobishvili Áront és Szűcs Tamást ismerem korábbról, a többieket inkább csak névről vagy látásból.

Februárban – amikor még be sem töltötte a tizennyolcat – az FC Köbenhavn első keretének tagja lett. Hogyan sikerült a tavaszi szezon?

Furcsán. Nagyon sokat tanultam belőle és magamról is. Ez volt ugyanis az első olyan félévem, amikor kitűztem magam elé egy célt, de nem sikerült elérnem. Nem tudtam bemutatkozni tétmeccsen az első csapatban, pedig ugyanúgy próbáltam mindent megtenni érte, mint korábban. De már ki is tűztem magam elé a következőt: a nyáron be kell bizonyítanom, hogy őszre teljesen készen állok az első csapatra.

Nagy csalódásként élte meg?

Kicsit szomorú voltam, de profi labdarúgóként elfogadtam, hogy a bemutatkozásomra még várni kell. Mindenkinek van ilyen szakasz a karrierjében, szerencsés vagyok, hogy velem most fordult elő először. Jó tanulási folyamat volt, megtanultam kezelni: még keményebben edzettem, néha talán túl sokat is. Azt éreztem, nincs elég játékpercem, mert volt, hogy a nagycsapattal kellett utaznom, de pályára nem léptem, így az U19-ben sem tudtam játszani. Ezt próbáltam meg pótolni, úgyhogy néha talán túl is edzettem magam. De legalább megtanultam, hogyan maradjak motivált, hogyan tartsam fenn az önbizalmam akkor is, amikor nem vagyok úgy benne a flow-ban, mint mondjuk tavaly, amikor az UEFA Youth League-ben szerepeltem. A lényeg, hogy ilyenkor nem szabad elkeseredni, és az U19-ben ugyanolyan motiváltan kell játszani, mintha már az A csapatban lépnél pályára.

Németh Hunor az U19-es válogatottban / Fotó: MLSZ

Egyedül próbálta meg mindezt feldolgozni vagy segített a család, esetleg szakember?

Beszélgettem sportpszichológussal is, de a szüleim is sokat segítettek. Próbáltak pozitív energiákat, önbizalmat önteni belém, ami persze nagyon sokat jelentett. Amikor mentem az U19-be játszani, eszembe jutott, hogy miért is csinálom: magamért és a családomért – így máris megtaláltam a motivációt.

A koppenhágai klubnak nincs B csapata az U19 és a felnőtt gárda között. Emiatt nem volt nagy az ugrás?

Biztosan sokkal nagyobb ugrás, mint egy B csapatból menni fel, de szerintem elég jól fel tudtam venni a ritmust. Nem kaptam akkora sokkot, mint az másoktól hallottam. A jövőben azon dolgozom, hogy még inkább megvessem a lábam az első csapatban.

A Köbenhavn bajnok lett idén Dániában és megnyerte a kupát is. Kapott az aranyérmekből?

Igen, és örültem is a csapat sikerének, hiszen az edzéseknek én is részese voltam. Láttam, mennyi munkát tettek bele, mennyire egyben volt a társaság. Az aranyérem pedig újabb motivációt adott: láttam, hogyan néz ki az, amiről gyerekként álmodoztam. A célom átélni mindezt úgy, hogy közben meghatározó játékos vagyok.

Nemrég komoly elismerésben részesült: megkapta a Garnen-emléktrófeát, amit minden évben a Köbenhavn legkiemelkedőbb tehetségeinek ítélnek oda. Ez mennyit jelent?

Nagyon örültem, hogy ezzel is elismerték azt a munkamennyiséget, amit beletettem a labdarúgásba nyolcéves korom óta. Nagyon sok jó focista nyerte már meg korábban ezt a díjat, elég, ha Michael Laudrupra vagy Thomas Delaney-re gondolok. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én is beleírhattam magam ebbe a történelemkönyvbe.