Senki sem tudta tartani a tempót az ecuadorival a Kékesen, egy magyar is a top 10-ben!

A kórházba szállított balszerencsések értelemszerűen a pénteki királyetapon már nem tudtak részt venni: a harmadik napon a Gödöllői királyi kastélytól egészen a Kékestetőig kaptatott fel a mezőny. A 163 kilométeres szakasz két kemény hegyet is tartalmazott. Mátraházánál egy második kategóriás emelkedőt kellett megmászniuk a versenyzőknek, hazánk legmagasabb pontjához pedig a már jól ismert kiemelt kategóriás hegyen kellett felszenvedniük magukat, benne a „Valter-kanyarral” (itt indulva aratott öt éve hidegrázós diadalt Valter Attila öt éve). Ez hajszál híján 2000 méternyi szintemelkedést jelentett a pénteki napra…

Az idei verseny egyik nagy esélyese, a kiváló formának örvendő Harold Martín López jóval hamarabb indította meg támadását a döntő hegyen, mint anno Valter, ám a nagyon jó erőben lévő ecuadorival így sem tudták tartani a lépést a riválisok, az Astana klasszisa így nagy győzelmet aratott, s ezzel természetesen az összetett versenyben is átvette a vezetést, 11 másodperccel.

Magyar szempontból örömteli ugyanakkor, hogy a top tízben egy hazai versenyző is megérkezett: Feldhoffer Bálint csupán 12 másodperccel López mögött ért be a hetedik helyen, ezzel az összetettben is a 7. pozícióba repült fel.

A 100 éves Magyar Körverseny szombaton a Tata és Székesfehérvár közötti 154 km-es etappal folytatódik.

