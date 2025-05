Két év kőkemény szervezőmunka, országimázs a köbön: Magyarországon a világ szeme

Valter Attila emlékezetes Tour de Hongrie-győzelme 2020-ban a Kékestetőn / Fotó: Komka Péter/MTI

Sajnos ők – mármint Valter és a Visma – idén sem lesznek itt a TdH-n, hiszen prioritást élvez számukra a most zajló Giro d'Italia. Lesz viszont három kisebb magyar proficsapat is – a múlt héten egy nem mindennapi sztorival a hírekbe bekerülő Epronex Hungary, a United Shipping, és a Karcag Cycling ÉPKAR Team –, ami mindenképpen reményteli a kerékpározás hazai jövőjére nézve (főleg, hogy az idén még olasz bejegyzésű, de jelenleg is magyar főszponzorral bíró MBH Bank Ballan CSB jövőre a kontinentálisnál egy szinttel feljebb, a nemzetközi másodvonalban szerepel majd, immáron magyar csapatként).