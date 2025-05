Amatőr körülmények miatt áll a bál Amerikában – a magyarok is érintettek

Felmondott, és búcsúzóul jól kipakolt az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottjának szövetségi kapitánya, Robert Hedin.

A norvég szakember 2018-ban nagy reformtervekkel költözött a tengerentúlra, ezekből azonban végül nem lett semmi, az Amerikában marginálisnak számító sportág ugyanis hét évvel az érkezése után is pont annyira amatőr cipőben jár, mint a megjöttekor.

Hedinnek a jelek szerint most lett ebből elege: távozásával egyidőben a norvég Dagbladetnek adott interjújában küldte el melegebb éghajlatra az ottani szövetséget.

Szerettem volna folytatni, de ezt már hét éve ingyen csinálom, ennyi elég volt. Mindent magunknak kell elintéznünk, pénzt ígértek nekünk, de végül semmi sem történik. Az egész annyira amatőr, hogy nem igaz! Nem lehetett ezt folytatni”

– füstölgött Hedin, hozzátéve, zajos távozását egyben figyelemfelkeltésnek szánja, remélve, ez talán meghozza a várt fordulatot.

A történet azért is érdekes, mert az idei világbajnokságon három magyar játékos is ott volt Hedin keretében kettős állampolgársággal: a Kaliforniában született kapus, Merkovszki Pál mellett a dabasi Hunyadi Dániel és a veszprémi Edwards Benjámin is pályára lépett a csoportkörben a braziloktól 7, a portugáloktól 9, a norvégoktól 16 gólos vereséget szenvedő amerikai csapatban.

(Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP)