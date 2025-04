BL-győztes, korábbi Barca-sztár labdarúgó jelentette be: hosszabbított a Szeged horvát kézilabdázója (VIDEÓ)

Ritka összefonódás ez két sportág között: mi legalábbis nem nagyon emlékszünk olyanra, hogy egy labdarúgó jelentette volna be, egy kézilabdázó meghosszabbította szerződését aktuális csapatával. Pedig éppen ez történt az OTP Bank-Pick Szeged esetében, ráadásul

az a bizonyos futballista nem más, mint a Barcelona korábbi játékosa, a Bajnokok Ligája-győztes és világbajnoki ezüstérmes horvát, Ivan Rakitic.

Honfitársa, Marin Jelinics szintén vb-ezüstérmes saját sportágában, és már 2023 óra erősíti a Szegedet. Újabb kontraktusa 2027-ig szól.

A magyar klub honlapján azt is elárulta, hogyan készülhetett el a különleges videó. A kapocs az OTP Bank, mely a Szegednek és Rakitic jelenlegi csapatának, a Hajduk Splitnek is szponzora – ehhez még hozzájön a tény, hogy Jelinic a horvát klub hatalmas szurkolója. A Szeged azt is elárulta, hamarosan ők is meglepik valamivel a labdarúgót.

„Mindkét horvát világbajnoki ezüstérmesünk marad a kékek szerelésében, hiszen Mario Sostaric után Marin Jeliniccsel is meghosszabbítottuk a szerződését, amely 2027. június 30-ig szól. Marin eddig remek idényt tudhat maga mögött, sikeres volt hazája válogatottjával, csapatunk egyik erőssége volt a tavasszal, góljai mellett a védekezése is kiemelkedő. Horvát játékosunk fontos láncszeme csapatunknak” – nyilatkozta a Szeged honlapjának Kiss Bence cégvezető.

Fotó: Drago Sopta/HNS