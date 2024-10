Nagy Antal kíméletlen kritikája a magyar válogatottról: „Egyszerűen nem futballozunk!”

„Hibátlan! Ahogy számítottunk rá, egy átlagos tudással rendelkező csapat az elején igyekezett előre jönni, de egy percig sem éreztem azt a félelmet, mint a hollandok ellen 90 percen keresztül.

Pont azon gondolkodtam a lefújás után, ha ugyanígy találtunk volna egy gólt a bosnyákok ellen Budapesten, illetve ha Hollandia ellen azt a pár percet kibírtuk volna kapott gól nélkül, akkor most páholyban lennénk” – beszélt lapunknak a hiányérzetéről az 1986-ban, a mexikói világbajnokságon a csapatkapitányi karszalagot viselő kiválóság.

Magyarország egy győzelemmel és két vereséggel nem jutott tovább a csoportjából a nyári Európa-bajnokságon, egy súlyos, 5-0-s vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját Németországban, majd a Puskás Arénában nem bírt Bosznia-Hercegovinával. Innen kellett talpra állniuk Szoboszlaiéknak, akik bravúros döntetlent játszottak Hollandiával, s legyőzték Zenicán Edin Dzekóékat. A nyár óta zajló folyamatot, az irányt így látja a 32-szeres válogatott Nagy Antal.

„Az Eb-n egy kicsit a fegyelem bomlott meg. Elhittük, hogy királyok vagyunk, nem lesz semmi baj.

Holott pontosan azt kellett volna csinálni, amit azelőtt: összeszorított fogakkal, tiszta erőből nekimenni az ellenfeleknek. Nagyon mérges vagyok az ott történtekért, amit például a bírók csináltak velünk, majd a portugálok műveltek, hogy kikaptak a grúzoktól, mi pedig kiestünk. Ez a nyár negatív történet volt, ám nem csak mi okoztuk. Most a fiúk összekapták magukat, nagyobb fegyelem és küzdeni akarás van a csapaton belül. Számomra fantasztikus dolog, hogy két-három olyan új játékos jött, akik én úgy látom, fel fogják frissíteni a vérkeringést. Nikitscher Tamás bejátszotta magát a csapatba, Szűcs Kornél debütált és megvillantotta magát, a most sérülés miatt kimaradt Dárdai is beilleszkedett. Szépen épül egy fiatal csapat, ez már tetszik nekem!”