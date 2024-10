„Mi lesz, ha Rossi távozik?” – a magyar foci identitáskereséséről is beszélt a neves magyar sportvezető

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az évek óta a világ élvonalába tartozó belga futballban dolgozó szakember (aki korábban a Beerschotnál tevékenykedett, jelenleg pedig az OH Leuven technikai igazgatója) szerint

„Rossi a szívét-lelkét beletette, a maximumot kihozta a csapatból, de valami miatt még mindig támadják, holott ő szobrot érdemelne”.

Az NB I-ben a kilencvenes évek végén az NB I-es Békéscsabában szereplő, majd Belgiumba szerződő, és immár 20 éve az országban élő Csepregi György a nyáron lett az élvonalbeli Leuven egyik vezetője, ráadásul az átigazolásokért is ő felel.

Érdekesség: a klub tulajdonosa a King Power nevű cég, amely az angol Leicester City-t is működteti, így értelemszerűen a két egylet között komoly együttműködés van, másrészt a magyar sportvezető így még könnyebben betekintést nyerhet a nemzetközi profi futball kulisszái mögé.

Csepregi György nyár óta a belga első osztályú OH Leuven technikai igazgatója Fotó: ohleuven.com

Csepregi az M1 aktuális csatornának adott interjújában hozzátette: egyedülálló, amit az elmúlt években a magyar válogatott véghez visz, „Európában is sokat beszélnek erről”, no, és annak is nagy a visszhangja, hogy a nemzeti csapat mérkőzéseire egy-két óra alatt elkapkodják a 60-62 ezer jegyet.

„Látszik, hogy valami elindult, de mi lesz, ha Rossi távozik? Nem tudom, milyen polcra helyezi a magyar labdarúgás saját magát. Képző ország? Exportáló ország? Importáló ország?” – teszi hozzá. Csepregi György arra is kitért, hogy „bár minden feltétel adott, a válogatott jó eredményei mellett is látszódnak a gondok, hiszen a kluboknak kéne táplálni a válogatottat, de ehhez előbb meg kellene határozniuk a céljaikat, az üzleti modelljüket”.

Példaként említette, hogy Belgiumban összesen 1,2 milliárd euróért értékesítették a futballisták játékjogát a legutóbbi átigazolási időszakban, Magyarországon ez a szám mindössze 52 millió euró volt.

„Azt érzem, hogy 17-19 éves kor között akadnak meg a dolgok, de ez több országban is probléma” – fűzte hozzá Csepregi György.