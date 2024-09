Szörnyű csapás a Barcelonának, nagy lehetőség a magyar kapusnak

Nyitókép: Omar Arnau/Quality Sport Images/Getty Images

Parádésan kezdte a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságot a Barcelona. Az új német edzővel, Hansi Flickkel a csapat hat forduló után is százszázalékos, 18 ponttal vezeti a tabellát. A hétvégén a Villarreal volt a Barca ellenfele, amely 5–1-re nyert idegenben. A magabiztos győzelemnek azonban volt egy áldozata. A katalánok 2-1-re vezettek, amikor egy beívelés után a kapujából kifutó Marc-André ter Stegen nagyon szerencsétlenül ért földet. Rögtön látszott, nagy a baj, a német válogatott kapust percekig ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról, és nem tudta folytatni a játékot. Az FC Barcelona hivatalosan egyelőre még semmit nem közölt a remek formában védő játékosa állapotáról, de spanyol sajtóhírek szerint Ter Stegen jobb térdkalácsában szakadt el az ín – abban a lábában, amelyet 2020 augusztusában, majd 2021 májusában is megműtöttek – írja a Nemzeti Sport.

Amennyiben ezek az információk igazak, úgy

Ter Stegenre legalább nyolc hónapos kihagyás vár, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi évadban nagy valószínűséggel már nem léphet pályára.

„Sajnos azt hiszem, hogy Ter Stegen sérülése nagyon súlyos” – nyilatkozta a mérkőzés után Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője. Bár eddig még hibátlan a La Ligában a Barca, ám a német szakember számára aggasztó lehet, hogy az utóbbi hetekben többen is kidőltek a sorból, a nyári sztárigazolás, az Eb-győztes Dani Olmo 4-5 hétig, Fermin Lopez pedig 3 hétig nem állhat Flick rendelkezésére. És most itt van az újabb csapás, Ter Stegen kiesése. Az biztos, hogy hétfőn még több vizsgálatot elvégeznek a labdarúgón, hogy teljes képet kapjanak a sérüléséről. A nagy kérdés, hogy ki fogja helyettesíteni a kapuban a német válogatottat, akár még az is előfordulhat, hogy a magyar kapus, Yaakoboshvili Áron is előrébb léphet.

A mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano azt írta közösségi oldalán, a Barcelona most fontolóra veszi, hogy új kapust szerződtessen. Majd meglátjuk, de bízunk benne, hogy a Barca magyar játékosára is nagyobb szerep hárul a jövőben.