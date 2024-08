Marco Rossi is beleegyezett: megvan a Budapest Honvéd új vezetőedzője!

Nyitókép: Ősszel is csak szenvedett a Honvéd Fotó: honvedfc.hu

***

A közelmúltban vált hivatalossá, megtörtént a váltás az NB II-es Budapest Honvédnál: a Reditus Equity Zrt. helyett a Leisztinger Tamás nevével fémjelzett Arago Sport Kft. lett a klub új tulajdonosa.

Nem sokkal a bejelentés után távozott a csapat korábbi vezetőedzője, Csertői Aurél, a kispesti egyesület pedig hétfőn be is jelentette a szakember utódját. A szakmai munka irányítását a klub korábbi játékosa, Laczkó Zsolt veszi át.

A kispesti klub honlapján Fórizs Sándor sportigazgató többek között az alábbiakat fűzte hozzá a korábbi 22-szeres válogatott futballista kinevezéséhez, aki – cseppet sem mellékesen – eddig a Honvéd NB III-ban szereplő második csapatát irányította:

„Laczkó Zsoltot szakmailag egy jól felkészült edzőnek tartom, a futballról alkotott elképzeléseink nagyon hasonlítanak egymáshoz, sok közös tulajdonságunk van. Mindketten a sok munkában hiszünk és azt gondoljuk, hogy egy csapat kizárólag akkor lehet eredményes, ha az edzői stáb példát mutat a játékosoknak, és azon dolgozik reggeltől estig, hogy az együttes sikeres legyen. Zsolt Marco Rossi mellett rengeteg tapasztalatot szerzett a válogatottnál, a Honvéddal volt magyar bajnok, tudja, hogy a közönség mit vár el tőlünk, és biztos vagyok abban, hogy mindent megtesz azért, hogy a csapat sikeresen szerepelhessen. A Honvéd nevében szeretném megköszönni Marcónak, hogy támogatta Zsoltot ebben a feladatban.”

Laczkó Zsolt sok és kemény munkát ígér Fotó: honvedfc.hu

A fiatal szakember a székfoglalójában többek között elmondta: „Nagyon meglepődtem, amikor felvetődött a lehetőség, de egy percig sem gondolkodtam, mert Magyarország egyik legnagyobb klubjáról van szó, tisztában vagyok, mit jelent a Honvédot irányítani, így készen állok a kihívásra.

A döntés kapcsán természetesen kikértem Marco Rossi véleményét is, aki maximálisan támogatott, hogy elfogadjam ezt a feladatot, nagyon köszönöm neki. Az elmúlt három évben sokat tanultam a válogatottnál tőle és az egész szakmai stábtól,

nagyon örülök, hogy a Honvéd és a nemzeti csapat is támogatja a két munkakör együttes ellátását. Nincs időm azon gondolkozni, hogy mekkora ugrás ez a feladat, különben is, már a munkára, az edzésekre koncentrálok. Hiszek a játékosfejlesztésben, életkortól függetlenül, sokat és keményen kell dolgozni a sikerek érdekében. Motivált az is, hogy látom a vezetőségen, mennyire elkötelezettek annak érdekében, hogy a Honvéd sikeres legyen és hálás vagyok nekik a lehetőségért. Ami a csapatot illeti,

szeretném meghagyni azokat az elemeket, amelyek jól működtek és változtatni azon, ami szükséges, hiszen egy vereség sem jelenti azt, hogy minden rossz.

Természetesen szeretném belevinni a saját egyéniségemet is a munkába, edzőként minden nap száz százalékra törekszem, csak teljes odaadással lehet végezni ezt a feladatot. Nálam ez az alap, ezt várom el magamtól, a kollégáimtól és a játékosoktól egyaránt."