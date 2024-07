Felfoghatatlan mennyiségű pénzt ajánlottak a 16 éves spanyol zseniért, itt a Barcelona válasza!

Nyitókép: AFP/José Breton

Nem is vitás, a németországi labdarúgó Európa-bajnokság legnagyobb felfedezettje Lamine Yamal. Persze, aki kicsit jobban jártas a futball világában, annak már nem cseng idegenül a spanyol válogatott 16 éves játékosának neve. Az idén már megmutatta a tehetségét az FC Barcelonában a La Liga-meccseken. És az idei kontinenstornán is brillírozik, nem kétség, hogy mostanra valódi világklasszissá vált a posztján – írja a Nemzeti Sport.

Az amúgy nehéz gazdasági helyzetben lévő Barcelona jó pénzért el tudná most adni, de úgy vannak vele, hatalmas kincs van a birtokukban, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy magukhoz láncolják Yamalt. Nem titok, több mesés ajánlat is befutott már a fiatal zseniért a katalán klubhoz, amely azonban hallani sem akar arról, hogy megváljon legnagyobb értékétől – legyen az ajánlat bármennyire vonzó is.

Például a Paris Saint-Germain még az Európa-bajnokság előtt ajánlott 250 millió eurót a tinédzser futballistáért, aki ezzel a világ legdrágább játékosa lehetett volna. A katalánok azonban kapásból visszautasították az ajánlatot. Amúgy a párizsiak már korábban is próbálkoztak a Barcánál.

A spanyol EFE hírügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy Yamal kivásárlási ára 1 milliárd euró

– amely összeg még kevésnek is tűnhet annak a fényében, hogy 16 évesen már milyen szinten futballozik...

A fanatikus futballszurkolók közül bizonyára többen is tudják, hogy a sportágban az átigazolási rekord is egy korábbi Barcelona-játékos nevéhez fűződik: Neymar 2017-ben 222 millió euróért igazolt a Barcából a PSG-hez. Most ezen is túltett volna a Yamal-üzlet, amelyből azonban nem lett – és egyelőre úgy tűnik, nem is lesz – semmi. Amúgy a mértékadó német Transfermarkt Yamal piaci árát most 90 millió euróra taksálja. Tavaly októberben, amikor a Barca 2026-ig szerződést hosszabbított az ifjú tehetséggel, akkor ez az érték még csak 25 millió euró volt. De ne legyen kétségünk afelől, hogy az Európa-bajnokság után ez az összeg jóval magasabb lesz. Pláne, ha vasárnap Berlinben a spanyolok megnyerik a kontinenstornát.