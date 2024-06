„Indul az utazás, csak erre vártál!”

Nyitókép, fotó: mlsz.hu

Nemzeti csapatunk immár egy hete Telkiben készül fel a június 14-én kezdődő kontinensviadalra. Kissé hiányos még keret, hiszen a légiósaink közül hárman is hiányoznak. Ádám Martin a hét elején érkezik meg az Ulszan csapatától, Dél-Koreából, Bolla Bendegúz vasárnap délután még horrorisztikus kupadöntőt játszott a svájci Servette-tel (a mérkőzés a hosszabbítás után is 0-0-ra végződött, és csupán a 24. tizenegyes döntött, jegyezzük meg: a csereként beálló honfitársunk is a hibázók közé tartozott...), ám sikerélménnyel gazdagodott, hiszen megnyerték a finálét (9-8-ra), míg az Union Philadelphiától hazatérő Gazdag Dániel sem lehet szomorú, hiszen utolsó bajnokiján is gólt szerzett a Montreal Impact ellen, másrészt klubja legeredményesebb játékosaként (tétmeccsen 61-szer volt eddig eredményes) térhet haza Telkibe;

mindhárman később csatlakoznak a felkészüléshez.

A magyar válogatott a hétfő délelőtti átmozgatás és ebéd után indul Dublinba; a felkészülési találkozót kedden 20.45-kor rendezik az Aviva stadionban. Érdekesség: itt rendezték meg az emlékezetes Európa Liga-döntőt is, amelyen az olasz Atalanta (egy 3-0-s diadallal) megszakította a német Bayer Leverkusen 51 tétmérkőzés óta tartó veretlenségét.

Az egyik leglényegesebb kérdés: Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes álljon-e a kapuba? Fotó: Mandiner-montázs

Visszatérve a nemzeti csapatunkra: már csak pár apró kérdőjel lehet a legerősebb összeállításunkat illetően. Az egyik leglényegesebb: ki áll majd a kapuban? Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is remek formában van,

egy sajtótájékoztatón Marco Rossi már elárulta, eldöntötte, kivel kezdődik az összeállítás az Európa-bajnokságon,

árulkodó lesz tehát, hogy ki áll majd a gólvonal mögé az első játékrészben, Dublinban?

A védelemben a sérüléséből felépülő Lang Ádám, valamint Willi Orbán helye biztosnak tűnik, Dárdai Márton is bejátszhatja magát, Kerkez Milossal kapcsolatban pedig csak az a kérdés: a hátsó alakzatban, vagy a középpályán számít rá Marco Rossi?

A középpályások közül Schäfer András és Szoboszlai Dominik helye bombabiztos, Sallai Roland is tuti csapattagnak tűnik, és meglepő lenne az is, ha a remek formába lendülő Nagy Zsolttal nem kezdőként számolna a kapitány, mint ahogy ékként az NB I-es gólkirályi címét megvédő Varga Barnabással...