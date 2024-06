Gulácsi Péter szerint Marco Rossi a válogatottnak olyan, mint Carlo Ancelotti a Real Madridnak

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gulácsi Péter, az Eb-re készülő magyar válogatott kapusa a szerdai nyílt edzést követően a német labdarúgó-szövetség hivatalos oldalának adott interjút, melyben kitért a csapategységre, Marco Rossira, és az esélyekre is.

Reálisan látjuk az esélyeinket az Európa-bajnokságon, annak ellenére, hogy csoportelsőként, és nem pótselejtezőn keresztül jutottunk ki a tornára, ami önmagában nagy siker. Az igazi próbatétel azonban csak most jön. Kemény mérkőzések előtt állunk, de jó csapatunk van, fiatal és idősebb, tapasztalt játékosokkal együtt, na és egy csúcsedzővel. Sőt, kicsit előretekintve, nem rosszak az esélyeink, hogy a világbajnoki selejtezőkre is együtt marad a keret, és 1986 után először kvalifikálhatjuk magunkat a világbajnokságra. Ez óriási siker lenne” – kezdte a 34 esztendős, 54-szeres válogatott hálóőr. „Látható, hogy a németek megindultak felfelé, nagyon jó csapat jött össze. Mindig azt mondom, hogy ha a németek egyéni minőségét nézzük, és hozzáteszünk egy csúcsedzőt, akkor ők a cím abszolút favoritjai” – tette hozzá.

Gulácsi kitért a magyar válogatott szövetségi kapitányára, Marco Rossira is és a csapaton belüli kémiára is.

Marco Rossi olyan a magyar válogatottban, mint Carlo Ancelotti a Real Madridban”

– szögezte le a Lipcse kapusa.

„Segítség, hogy Willi Orbánnal csapattársak vagyunk, de Szoboszlai Dominiket is említhetem, akivel korábban játszottunk együtt. A tengely sem rossz, de fejlődünk, mert nem vagyunk top csapat, amely uralja a többi ellenfelet. Főleg nem azokat a riválisokat, amelyek az Európa-bajnokságon is részt vesznek. Persze, hiszünk magunkban, hiszünk az erőnkben. Hat éve Marco Rossi a szövetségi kapitányunk, vagyis védekezni már jól tudunk, és taktikailag is nagyon fegyelmezettek vagyunk. Igazi olasz edző, ami annyit jelent, hogy mindennél fontosabb számára a taktikai fegyelem és a szervezettség, erre tanított minket. De mindenekelőtt igazán jó ember. Olyan, mint Carlo Ancelotti a Real Madridban, vagyis fontosnak tartja, hogy jó legyen a kémia csapaton belül. Ennek tudatában hozott össze minket, és valóban a csapatszellem az egyik legnagyobb erősségünk. Mindenki szívesen jön az edzésekre, az összetartásokra, és másodlagos, hogy a mérkőzésen játszik-e vagy sem” – hangsúlyozta Gulácsi Péter.