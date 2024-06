Épp olyan kellemetlen ellenfél, mint mi tudunk lenni – íme harmadik Eb-ellenfelünk, a skót válogatott

Szoboszlai Dominik jól ismeri Liverpoolból a skót csapatkapitányt, Andrew Robertsont

Forrás: Miguel Medina / AFP

Legyőzték a spanyolokat, magabiztosan vették a selejtezőkört

A 2024-es Eb selejtezőkörében a skótok a spanyolokkal, a norvégokkal, a grúzokkal is a ciprusi válogatottal kerültek egy csoportba és elmondható, hogy hozták a kötelezőt, sőt egy kicsit többet is, hiszen idegenben kikaptak a spanyol csapattól, otthon azonban legyőzték La Furia Roját. A grúzokkal és a norvégokkal szemben egy-egy döntetlen és győzelem volt a mérlegük, és kétszer is nyertek Ciprus ellen, így

másodikként jutottak ki a kontinensviadalra a csoportból.

A skót csapat jelenleg a 39. a FIFA világranglistáján – ahol a magyar nemzeti együttes június 20-tól a 27. helyet foglalja el. A helyezés azonban – ahogy a csoport állásából is látszik – csalóka lehet az erősorrendet tekintve. Különösen, ha azt nézzük, hogy a keret értékét és a játékosok klubjainak szintját tekintve milyen különbségek vannak a két csapat kötött.