Beleálltak a magyarokba – a svájci lapoknál még mindig feldolgozás alatt válogatottjuk győzelme

Az alpesi országban megjelenő lapok nem is fukarkodtak a dicséretekkel, Murat Yakin kezdőcsapatot illető döntéseit illetően elismeréssel szólnak, mint írják, Duah és Aebischer szerepeltetése is telitalálatnak bizonyult a magyarok ellen. Mindketten gólt szereztek, rajtuk kívül pedig a leverkuseni játékmestert, Xhakát magasztalják. Rólunk kevésbé írnak szuperlatívuszokban, ami igazán bosszantó, hogy gúnyosan megjegyzik, azt az ellenfelet verték tükörsimán, amelyet az Eb előtt közvetlen riválisnak harangoztak be a szakemberek.

„Sikeres rajt a németországi Európa-bajnokságon.

A végeredmény 3–1 lett Magyarország ellen, amelyet az Eb előtt Svájc riválisának kiáltottak ki a csoport második helyéért folyó harcban.

Ezzel a győzelemmel a svájci csapat máris nagy lépést tett a 16 közé jutás felé” – fogalmazott a watson.ch szakírója.

Az srf.ch azt emelte ki, hogy mekkora meglepetéssel rukkolt elő Murat Yakin szövetségi kapitány azzal, hogy a Bologna középpályását, Michel Aebischert és a Ludogorec Razgrad csatárát, a Kwadwo Duah-t is a kezdőcsapatba tette. Mint írták, kifizetődött Yakin hazardírozása.