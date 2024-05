Ezért legyőzhetetlen a Bayer Leverkusen! Várhidi Péter a Mandinernek

Nyitókép, fotó: MTI/EPA Ronald Wittek

***

A Mandiner a korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter segítségével próbálja megfejteni a Leverkusen-titkot. A szakember három dolgot emel ki a német csapat európai rekordot hozó veretlenségi sorozata kapcsán:

– Van egy edző, Xabi Alonso, aki megtalálta csapata legjobb összetételét, és mindehhez a legjobb taktikát dolgozta ki. Ez az alap, ettől még egyetlen csapat sem lenne képes 49 mérkőzésen át veretlen maradni.

A három fontos tényező, hogy egy szakember és egy együttes egymásra találjon, ehhez jöjjön egy hatalmas mentális erő valamint egy jó nagy adag szerencse.

A Leverkusen legutóbbi, AS Roma elleni Európa Liga-elődöntője pontosan tükrözte ezt: Xabi Alonso végig bízott az alapcsapatában, az ellenfél 2-0-s vezetésénél is lehetett érezni, hogy a németek hihetetlen mentális erővel rendelkeznek, hisznek abban, amit egész héten gyakorolnak, amiről beszélnek. Nem bonyolították túl a játékot, „csupán” folyamatosan támadtak, ennek is köszönhették, hogy a 82. percben Gianluca Mancini hátáról a hálóba pattant a labda – ha ez nem történik meg, ki tudja, mikor tudnak eredményesek lenni?

A mostani Leverkusen engem kicsit a Real Madridra emlékeztet:

a királyi gárda sem játszik mindig tökéletesen, de annyira hisznek magukban, hogy még az utolsó percekben sem merül fel bennük, hogy kikaphatnak!

Várhidi Péter szerint a Leverkusen játékosai hihetetlen mentális erővel rendelkeznek Fotó: MTI/Földi Imre

Érdekességképpen nézzük meg, melyik volt az a 14 mérkőzés, amelyeke a rendes játékidő letelte után volt eredményes a Bayer Leverkusen!

1. a Bayern München elleni bajnokin (2-2) Ezequiel Palacios a 94. percben volt eredményes

2. a Sandhausen elleni Német Kupa-mérkőzésen (5-2) Amine Adli a 92. percben volt eredményes

3. a Qarabag elleni Európa Liga-csoportmérkőzésen (1-0) Victor Boniface a 94. percben lőtte a győztes gólt

4. az Augsburg elleni bajnokin (1-0) Ezequiel Palacios a 94. percben volt eredményes

5. az RB Leipzig elleni bajnokin (3-2) Piero Hincapié a 91. percben volt eredményes

6. a Bayern München elleni bajnokin (3-0) Jeremie Frimpong a 95. percben volt eredményes

7. a Qarabag elleni Európa Liga-nyolcaddöntő első mérkőzésén (2-2) Patrick Schick a 92. percben is eredményes volt

8-9. a Qarabag elleni Európa Liga-nyolcaddöntő visszavágóján (3-2) Patrick Schick a 93. percben és a 97. percben is eredményes volt

10. a Hoffenheim elleni bajnokin (2-1) Patrick Schick a 91. percben volt eredményes

11. a West Ham United elleni Európa Liga-negyeddöntőn (2-0) Victor Boniface a 91. percben volt eredményes

12. a Dortmund elleni bajnokin (1-1) Joszip Sztanisics a 97. percben volt eredményes

13. a Stuttgart elleni bajnokin (2-2) Robert Andrich a 96. percben volt eredményes

14. az AS Roma elleni Európa Liga-elődöntő visszavágóján Joszip Sztanisics a 97. percben volt eredményes