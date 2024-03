Áll a bál a csatornán túl, szexizmussal vádolják a volt Liverpool-menedzsert

Tisztán emlékezhetünk arra, mekkora vihart kavart a korábbi legendás német teniszező, Boris Becker ártatlan kijelentése, aki a 2021-es wimbledoni Grand Slam-tornán megdicsérte Fucsovics Márton lelátón szurkoló akkori párját. Amikor a kamera az ifjú hölgyet mutatta, a szakkommentátor száját az alábbi mondatok hagyták el:

Azt mondják, a magyar nők a legszebbek a világon. Nem tudom, de az biztos, hogy ő nagyon csinos”

– fogalmazott Becker, a korábbi kiválóságot pedig rögtön szexizmussal vádolták meg. A Women in Sport (Nők a sportban) nevű brit szervezet kikérte magának az elhangzottakat, miközben az érintett, Böszörményi Anett, közösségi oldalán megköszönte a bókot...

Nos, itt van a legújabb balhé Nagy-Britanniából. Ezúttal Skóciában fakadt ki a PC-világ, miután a Liverpool korábbi és a Celtic jelenlegi menedzsere, Brendan Rodgers a múlt hétvégi bajnoki mérkőzés után azt találta mondani a BBC őt faggató riporterének, hogy „jó kislány”.

De hogyan is fogalmazott Rodgers pontosan?

A vasárnapi, Motherwell elleni idegenbeli győzelem meglehetősen felfokozott végjátékot hozott, a zöld-fehérek csak a ráadás perceiben tudták a maguk javára fordítani a találkozót (egy 94., és egy 96. percben szerzett góllal), de végül 3–1-re nyertek. A meccs után a skót bajnoki versenyfutásra utalva – jelenleg mindössze két pont a különbség az ősi rivális Rangers és a Celtic között – Brendan Rodgers azt mondta az őt kérdező BBC-s riporternőnek, Jane Lewisnak: „A történetet már megírták erről a csoportról, de mi megírjuk a saját történetünket.”

A hölgy elégedetlennek tűnt a választ hallva, de a szakember kiegészítette: „Nem, pontosan tudod, mire gondolok.”

Amikor ismét feltett egy kérdést, Rodgers azzal fejezte be az interjút, hogy hozzátette: „Kész, jó kislány, jól csinálta”

– ez utóbbi mondat szolgáltatta a támadások alapját a For Women Scotland kampánycsoport részéről, amely alkalmi szexizmussal vádolta meg a szakembert, és így reagált: „Rodgers bocsánatkéréssel tartozik a riporternek!”

Brendan Rodgers Good Girl Interview. pic.twitter.com/zC8uDNEzdw — Colin Sutherland (@ScotlandColin) February 26, 2024

Brendan Rodgers, a Celtic menedzsere később elmondta, „szomorú a társadalomra nézve” miképpen reagált a riporter előtt tett „jó kislány” megjegyzésére, mint ahogy az is, az emberek nagy része most földbe akarja döngölni emiatt. A szakember ezért a keddi, Dundee FC elleni bajnoki előtti szokásos sajtótájékoztatója elején ezzel a kérdéssel is foglalkozott.

„Szeretnék reagálni a vasárnapi esetre: sajnos olyan világot élünk, hogy a társadalom mindig keres valami okot, amin meg lehet sértődni. Igyekszünk találni valamit, ami sértő, és megpróbáljuk rákenni egy emberre. Ugyanúgy, mint minden újságíró, riporter vagy bárki a médiában, én is a kapcsolatokra alapoztam az életemet. Mindig tiszteletet, udvariasságot és időt adtam az embereknek, és ez soha nem fog változni” – jelentette ki Rodgers.

„Edzőként is emberekkel foglalkozom, játékosokkal, akikkel szeretném folyamatosan javítani a kapcsolatomat, ugyanúgy, mint a médiában szereplőkkel.

Beszéltem Jane-nel, és nem sértődött meg. Nevettünk ezen a helyzeten. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is kínos kérdéseket fog feltenni nekem. Minden héten találkozom vele, és továbbra is jó lesz a kapcsolatunk.

A dolog iróniája egyébként az, hogy nem is olyan régen osztottam meg a játékosaimmal Jessica Watson történetét, aki 16 évesen egyedül hajózott a világ körül. Ez egy igazán inspiráló dokumentumfilm. Tudattam a játékosokkal, hogy milyen inspirációt kaphatnak egy ilyen korú nőtől” – emlékeztetett az edző, utalva arra, hogy mennyi mindent lehet tanulni a gyengébbik nemtől.

„Szóval rendkívül elszomorítónak tartom a támadást, és szomorú vagyok a társadalom miatt is. Az emberek annak a módját keresik, hogy valahogy lenyomjanak a víz alá, ha lehetőségük adódik rá, és ez nem szép” – tette hozzá Rodgers.

Hogy reagált a „sértett”?

Természetesen Jane Lewis is megszólalt az incidenst követően. A riporter nem sértődött meg a megjegyzéseken, sőt, egyenesen kijelentette:

Nem éreztem úgy, hogy bármiféle sértés történt volna...

Egyértelmű, hogy a vasárnapi interjú beszédtéma lett, de nem hiszem, hogy Brendan Rodgers meg akart volna sérteni. A magam részéről lezártam az ügyet” – fogalmazott Lewis.

Fotó: Domenico Cippitelli/NurPhoto via AFP