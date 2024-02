Célra tarts! Visszatalál a helyes útra Párizsban az egykori magyar sikersportág?

A méltán híres és elismert vízilabdával azonos számú, 17 darab olimpiai érmet szerzett Magyarországnak, mégsem lehet egy lapon említeni a vizes labdajátékkal. Nem csupán a sportág jellege miatt, hanem azért sem, mert mialatt az utóbbi két évtizedben a pólósok szállították az aranyakat és két bronzot Tokióból is, addig a sportlövők 2004, Igaly Diána skeetben (koronglövészetben) aratott győzelme óta még érmet sem szereztek.

Több mint reménység

Az új generáció eltökélt és tehetséges, a tavaly az Európa Játékokon négy számban is első Pekler Zalán például a fejébe vette, véget vet a hosszú böjtnek a korábban 7 olimpiai bajnoki címet produkáló sportágban. Egyelőre mindössze két kvótása van Magyarországnak a párizsi játékokra, a héten a Győrben rendezendő 10 méteres, olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon lehet növelni ezt a számot. Pekler Zalán – Fábián Sára Ráhellel – a párizsi repülőjegyet már korábban megszerezte magának, de a felnőttek számára szerdán kezdődő kontinensbajnokságon bizonyítaná, nem volt alaptalan a korábbi kijelentése, miszerint az olimpián érmet fog nyerni.

„Magabiztos vagyok, és úgy is szeretnék majd utazni az olimpiára, hogy megmaradjon az önbizalom és jó formában legyek.

Ha ebben a szűk félévben elérem a megfelelő szintet, akkor szerintem nyugodtan ki lehet mondani: éremesélyes vagyok Párizsban.

Meg kell tanulniuk a versenyzőinknek azt, hogy van nyomás rajtunk, de ezt félre kell tenni, és szimplán megcsinálni az eredményt! Én azon dolgozom, hogy tényleg végre álljon újra olimpiai dobogón magyar sportlövő” – vágott a dolgok közepébe a Mandiner „szembesítésére” a 24 éves komáromi sportlövő, aki 2021-ben már belekóstolt az olimpia légkörébe, Tokióban sportpuska összetettben a 18., légpuskában a 39. lett.

„Nem volt sikeres számomra, ellenben nagyon sokat tudtam tanulni, hiszen a kudarcokból lehet a legjobban. Rengeteg olyan tapasztalatot szereztem, amit most Párizsban biztosan hasznosíthatok. Örülök, hogy nem ez lesz az első olimpiám, mert akkor sokkal nehezebb lenne lőállásba állni. Az idei év elején hullámvölgybe kerültem, de már szépen kezdek feljönni. A győri Európa-bajnokság remek lépcsőfok lesz arra, hogy a formámat még kicsit javítsam. Szeretném, ha az olimpiára csúcsosodna ki, így volt az Európa Játékokon tavaly, amikor pár hónappal előtte jól ment, és nyárra minden kijött belőlem.”

Pekler Zalán „civilben” a Magyar Sportlövők Szövetségében dolgozik, éppen lakásfelújítás zajlik nála, mindezek közepette fókuszál a sportra és a párizsi célkeresztre.

„Sok mindenben vagyok benne, de pont azért is jó, mert ki tudnak zökkenteni a sportlövészet monotonitásából. Javasolják is, hogy más dolgokkal is foglalkozzunk mellette. Nekem ez segít, élvezem is ezt a szituációt, hogy kicsit két lábon állok.”

Jogos önbizalom

Két lábbal áll a földön Pekler Zalán vagy esetleg megszédítette 2023-as szárnyalás, amelyet egy kevésbé sikeres világbajnokság, majd egy megnyert világkupa-sorozat követett? Egyelőre nem tudni. Tény ugyanakkor, hogy benne van az egyik legfőbb reménye a magyar sportlövészetnek, hogy ismét a régi fényében csillogjon a párizsi olimpián. Sinka László, a honi szövetség főtitkára szerint nem túlzás, ha a sportoló éremesélyekről beszél.

„Inkább azt mondanám, kellő optimizmus. Zalánnak hallatlanul nagy lökést adott az egészen extrém, 4 aranyat hozó szereplése az Európa Játékokon. Több mint hétezer sportoló közül toronymagasan ő volt a legeredményesebb. Ilyenre nem nagyon volt még példa a magyar sportban: hat versenyszámban indul és négyben győz valaki. Igaz, hogy ebben két csapat van, kiváló partnerekkel, mint Péni István és Hammerl Soma, akik előtt le a kalappal, de neki még a másik kettőben is nyernie kellett. És abban is egészen elképesztő volt, hogy Mészáros Eszterrel, ahogy én hívom, vegyes párosban diadalmaskodott.

Jogos az önbizalma, és abban a befektetett munkában, amit végzett, benne van az olimpiai éremszerzés lehetősége. Persze az ott, azon a napon, abban az órában dől el, nincs javítási lehetőség.

Az alapversenyben az első nyolc között kell lenni, az a legnehezebb.”

„Még sokra vihetik”

Az elmúlt 20 esztendőben Péni István (2021) és Sidi Péter (2016) egyaránt 5. helyezése volt a legjobb magyar eredmény az olimpiákon. A sportlövészetben is egyre nagyobb a konkurencia, a sikerességért nagy áldozatokat kell hozni. Sinka László lapunknak megvilágította a sportág hátterét is.

„Űreredményeket lőnek manapság a puskások és a pisztolyosok egyaránt. Naponta 4-6 órát kell edzeniük. Amikor esetleg bajba kerül a lőállásban, egyedül marad. Csodálom őket, hogy tudnak ilyen fegyelmezettek és koncentráltak lenni. Rendkívül intelligens garnitúra a mostani csapatunk: mindenki beszél kitűnően angolul vagy németül és más nyelveken. Nagyon okos fiatalemberek, hölgyek és urak, akik még sokra vihetik az életükben. Azt érzem, hogy az eddig kettőn felül még két-három olimpiai kvótát fognak szerezni. Mindannyiukban benne rejlik a lehetőség arra is, hogy Párizsban döntőbe kerüljenek, ott pedig valós esély lesz arra, hogy valamelyikük az első három között végezzen. Nekünk, a hazának hozzák a dicsőséget, de nekik lenne egyénileg, emberileg csodálatos” – reménykedett Sinka László.

Athén, 2004. augusztus 19. Az olimpiai bajnok magyar Igaly Diána mosolyogva mutatja aranyérmét a női skeetlövők versenyének eredményhirdetésén a XXVIII. nyári olimpián.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd