Újabb súlyos ítélet az olasz futball-fogadási botrányban

Illegális sportfogadás miatt 10 hónapra eltiltották a labdarúgástól Sandro Tonalit (képünkön), az angol bajnokságban szereplő Newcastle United olasz válogatott futballistáját. Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) elnöke csütörtökön Rómában jelentette be a 23 éves játékosra vonatkozó ítéletet, s hozzátette, a szövetség és a futballista ügyvédei között létrejött megállapodásnak megfelelően Tonalinak nyolc hónapig tartó terápián is részt kell vennie. Ez azt jelenti, hogy a középpályás számára véget ért a mostani szezon, és lemarad a jövő nyári, németországi Európa-bajnokságról is, amelyre a címvédő olasz együttes még nem jutott ki. A döntést és a terápiára vonatkozó megállapodást még az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) sportbíróságának is jóvá kell hagynia – írja az MTI.