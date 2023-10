Rasszista támadás érte a Real Madrid labdarúgóját

A Real Madrid labdarúgója, Vinicius Jr. a közösségi médiában tett közzé egy képet, amelyen jól látszik, hogy a Sevilla elleni bajnoki mérkőzés közben egy férfi rasszista gesztust tesz irányába.

A klub világosan fogalmazott közleményében

A BBC szerint a mérkőzés után a Sevilla közölte: a közönség egyik tagját azonosították, kitessékelték a stadionból és átadták a jogi hatóságoknak.

Továbbá a belső fegyelmi szabályzatot szigorúan alkalmazni fogjuk vele szemben, és tagságát azonnal megszüntetjük”

– olvasható a klub közleményében, amelyben azt is világossá tették: elítélnek minden rasszista és idegengyűlölő magatartást, még akkor is, ha az elszigetelten történik, mint ahogyan az említett eset is történt.

