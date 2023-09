Meglepő húzással rukkolt elő a Szövetség, miután kirúgták a nyolc éve a női pólósokat irányító Bíró Attilát

Aztán hétfő este jött egy bővebb tájékoztató a Szövetség honlapján. Mint írták, Madaras Norbert MVLSZ-elnök ígéretéhez híven igen gyorsan megoldást talált az elnökséggel együtt a női válogatott vezetésére. „A hétfői rendkívüli ülésen a tagok áldásukat adták az elnök előterjesztésére, hogy a csapatot társkapitányként Mihók Attila és Cseh Sándor vezesse a következő időszakban” – olvasható a beszámolóban.

Nincs kecmec: ki kell jutni a párizsi olimpiára!

Az is kiderült, hogy meccselni Mihók Attila fog, de minden másban hasonló súllyal esnek majd latba Cseh Sándor észrevételei.

Ez egy olyan döntés, amely a megújulást jelenti, és a teljes vízilabdatársadalom be tud mögé állni

– hangsúlyozta Madaras Norbert. A sajtónyilvános bejelentésen az is kiderült, hogy a két kapitány mandátuma a párizsi olimpiáig szól – „ahová persze előbb ki kell jutni: az első és legfőbb cél most a kvalifikáció megszerzése”, olvasható az oldalon.

„Nem egy könnyű időszakban kaptuk meg ezt a gyönyörű feladatot. Nehéz lesz négy hónap alatt felkészülni egy olyan nagy feladatra, mint az olimpiai kvalifikáció megszerzése, de hiszek abban, hogy meg fogjuk tudni oldani” – fogalmazott Mihók Attila, utalva arra, hogy nagyon sűrű az őszi versenynaptár és kevés ideje lesz a közös készülésre a csapatnak.

Hozzátette, ebben a rendkívüli helyzetben „sokkal inkább személyes kapcsolatokon múlt a szakmai felkészültség mellett, hogy kiből lehet kapitány. Ezért én nem is vártam erre a posztra, viszont amikor most Birgének (Bíró Attila – a szerk.) be kellett fejeznie, egy pillanara felvetődött, hogy mi lenne, ha... És nemsokára hívott Madaras Norbi” – ismertette a kinevezés körülményeit Mihók, aki a Dunaújvárossal az elmúlt két évtizedben nyolc bajnoki címet nyert.

Cseh Sándor elárulta, a fiú utánpótlás élén eltöltött öt év után vágyott valami másra, bár az ő fejében végképp nem fordult meg, hogy ez a női válogatott lesz. A beszámoló szerint a két vezető maximálisan egyetért abban, hogy a fizikai felkészítésre nagy hangsúlyt kell fektetniük.

De hogy juthat ki Párizsba a csapat?

Két lehetősége van a női vízilabda-válogatottnak, hogy megcsípje az olimpiai kvótát: vagy a januári Eb-szerepléssel érdemli ki magának, ahol az aranyérmes, vagy a spanyol és/vagy a holland válogatott mögött a legjobb helyen végző még nem kvalifikált csapat juthat ki – vagy a dohai vb-n februárban, ahol az utolsó két kvótát osztják ki a legmagasabban rangsorolt két, még nem kvalifikált együttesnek.

Nyitóképen: Bíró Attila (balról a második) szövetségi kapitány ezüstéremig vezette a magyar női vízilabda-válogatottat a hazai rendezésű vizes világbajnokságon. Fotó: Trenka Attila