Az olimpia még várhat – rendkívül izgalmas, új kihívás előtt Cseh-kapitány

Mennyire lesz radikális a fiatalítás a női válogatottnál?

Szerintem minden magyar edző nevében beszélhetek: mindenki annyira szereti ezt a sportágat, hogy éles kép el a fejében a válogatottról, álmából felkeltve is ki tudna nevezni egy keretet, én viszont most megkaptam azt a felhatalmazást, hogy meg is tehetem. Ennek pedig megvan a felelőssége, így szükségem van egy kis időre, amíg összeáll a kép. Természetesen vannak olyan játékosok, akiknek a továbbiakban is fontos szerepe lehet ebben a csapatban, ugyanakkor számos olyan fiatal tehetség vett már részt a keretedzéseken, akik számára most jöhet el a megfelelő időpont, hogy beépüljenek a csapatba.

Talán ez az egyik legizgalmasabb része a mostani időszaknak, a folyamatos munka, a játékosok csapattá gyúrása.

Hogy a végére mi alakul ki, most még nehéz megmondani, de az világosan látszik, hogy 3-4 év múlva kell a legjobb formáját nyújtania ennek a magyar női válogatottnak. Akkor kell majd a topon lenni. Mindenkinek fontos az eredmény, de úgy gondolkodom, hogy jövő nyárig nem csapatot szeretnék építeni, hanem keretet. Megismerném a játékosokat és elkezdeném összerakni a puzzle-t. Kialakítani a követelményrendszert, és ezt megfeleltetni. A közvetlen felkészülésről majd a világversenyre vezető út szól.