Nem mindennapi felvétel: legendákkal fotózkodott Orbán Viktor

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Magyar Zene Házában az atlétikai világbajnokság tiszteletére rendezett műsoron és fogadáson vett részt. Az eseményen több híres sportoló, sportvezető és sportdiplomata is részt vett, többek között a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach is, akit a miniszterelnök a Karmelita kolostorban külön is fogadott.