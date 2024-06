Már csak néhány nap a kötelező határidőig! (X)

Kockázatkezelés:

- Kockázatelemzés: A szervezeteknek rendszeres kockázatelemzést kell végezniük, amely felméri a potenciális biztonsági kockázatokat és fenyegetéseket.

- Kockázatcsökkentési stratégiák: Specifikus stratégiák kidolgozása a felismert kockázatok kezelésére, beleértve a technikai és szervezeti intézkedéseket.

Üzletmenet-folytonossági tervezés:

- Biztonsági mentések: Rendszeres biztonsági mentések készítése és tesztelése, hogy biztosított legyen az adatok helyreállíthatósága vészhelyzet esetén.

- Folytonossági tervek: Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek készítése és rendszeres tesztelése

Fotó: azonositsdmagad.hu

Kérhetek segítséget?

Természetesen. Az azonositsdmagad.hu oldalon rengeteg felmerülő kérdésre választ kaphat, és ellenőrizheti, vonatkozik-e cégére a törvény, van-e teendője. Üzemeltetője, a Mikroháló Kft. információs telefonvonallal (+36 1 5333-999) is azonnali, szóbeli segítséget tud adni a bejelentési folyamat menedzselésében, átvállalva akár a teljes lebonyolítást. Szakembergárdánk egészen kivételes; sok száz évnyi tapasztalat áll mögöttünk az informatikai biztonság területén. Emellett számos ISO minősítéssel is rendelkezünk, valamint többek között a NATO minősített beszállítói is vagyunk.

Fotó: azonositsdmagad.hu