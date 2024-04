Hivatalos: új szintre léphet a mesterséges intelligencia, nem is akármiben

Az Unconfuse Me podcastben Bill Gates Sam Altmannal, az OpenAI vezérigazgatójával a mesterséges intelligencia jövőjéről beszélgettek, köztük az érvelési képességéről és az általános megbízhatóságáról. Altman elmondta, hogy a jövőben fontos lesz a multimodális gondolkodás fejlesztése, amely segítségével a mesterséges intelligencia (MI) még összetettebb feladatok elvégzésére lesz képes. Ezzel hatékonyabban formálhatja át az egészségügyet, az oktatást vagy a programozást igénylő feladatköröket. Megemlítették a ChatGPT-5-öst, amely reményeik szerint sokkal fejlettebb lesz, mint a korábbi verziók.

A ChatGPT-5 olyan érzést kelt majd, mintha nem egy géppel, hanem egy emberrel kommunikálnánk.

Ezt tudja majd az új verzió

Altman utalt rá, hogy a ChatGPT-5 már fejlesztés alatt áll, és várhatóan elődje, a GPT-4 frissített változata lesz. Szavaiból ítélve a generatív MI gyengeségeit igyekeznek kiküszöbölni és egy megbízhatóbb, jobban érvelő verzión dolgoznak. Tehát a cél nem egy még több funkcióval ellátott ChatGPT, inkább egy kevesebb hibával működő változat.

A megbízhatóság mellett Altman leszögezte, hogy az új GPT esetében a testre- és a személyre szabhatóságra még nagyobb hangsúlyt fektetnek, hiszen – ahogyan fogalmazott – „az emberek különböző stílusokat, eltérő válaszokat várnak el a GPT-4-től”.

Az OpenAI vezérigazgatója kiemelte, hogy a GPT-5 remélhetőleg már kezelni tudja az e-maileket és az online naptárainkat, sőt ezáltal képes lesz megismerni az időpont-ütemezési preferenciáinkat is. Ezzel egy valódi személyi asszisztensé válhat. A pontosság növeléséhez és a további funkciók integrálásához pedig elengedhetetlen, hogy még több adaton keresztül tanítsák be az új modellt, ami nem kis feladat. Elmondásuk szerint így még komplexebb feladatokra is képes lehet a ChatGPT-5.

Altman azt is elmondta, hogy a hanghoz és képekhez kapcsolódó ChatGPT-4-funkciók sokkal nagyobb sikert hoztak, mint azt várták, így ezekre még nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Azt azonban nem árulták el, hogy az új verziót mikor tervezik a nyilvánosság elé tárni. A Bloombergnek tett nyilatkozatából leszűrve valószínűleg azért döntöttek így, mivel a megjelenését nem szeretnék elsietni, és egy valóban biztonságos terméket igyekeznek a piacra dobni.

Árulkodó lehet azonban, hogy március 19-én Altman azt mondta, hogy „idén egy kiváló modellt adunk majd ki. Még nem tudom, hogy minek fogjuk hívni”. Tehát amennyiben a GPT-5-ről beszélt, várhatóan még az idén megismerkedhetünk az új verzióval.

Az OpenAI vezérigazgatója utalt arra is, hogy

a GPT-4 és a GPT-5 tudásbeli különbsége akkora lesz, mint a GPT-3 és a GPT-4 között.

Ingyenes lesz, vagy fizetni kell érte?

A készítők nem beszéltek arról, hogy a ChatGPT-5-re elő kell-e majd fizetni. A jelenlegi GPT Plus előfizetési csomag havi 20 dollárba, azaz 7350 forintba kerül, cserébe hozzáférhetünk a GPT-4-hez, és többek között elsőbbségi hozzáférést biztosít a nagy forgalmú időszakokban, használhatunk pluginokat és képeket is generáltathatunk.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi nyelvi modellek képzése és karbantartása már most is költséges. Ez azt jelenti, hogy ha a GPT-5 megjelenik, a hozzáféréshez valószínűleg ChatGPT Plus- vagy Copilot Pro-előfizetésre lesz szükség. Sőt, logikusan végiggondolva, miért fizetnénk elő a GPT-4-re, ha az újabb verzió ingyenes?

Azonban az árszabás megváltozhat. A GPT-5 bevezetésével a GPT-4 megfizethetőbb és ezzel elérhetőbb lehet. A GPT-4 ára számos embert elriasztott. Ha azonban olcsóbb lesz, azzal még több fizető felhasználót vonzhat be az OpenAI.