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Magyarország Ukrajna Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Európai Unió

„Visszafordíthatatlan” folyamatot indított el Magyar Péter: határozott kijelentés érkezett Ukrajnából

2026. június 17. 19:23

Többen is elkezdtek bizakodni a magyar miniszterelnök lépése után.

2026. június 17. 19:23
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Az EU mind a 27 tagállama, köztük Magyarország is, hivatalosan jóváhagyta az ukrán és moldáv csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását, amely főként a jogállamiságra fókuszál – írja az Onet.pl.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajna uniós útja az orosz agresszió elleni védekezés része. A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök blokkolta a folyamatot,

de Magyar Péter új kormányfő történelmi egyezséget kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, így elhárultak az akadályok.

Az integráció mostantól visszafordíthatatlan – fogalmazott több európai vezető is. (A cikkben Zelenszij egyik politikustársának kijelentésére történik konkrét utalás.)

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 14 komment

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Sorrend:
angie1
2026. június 17. 20:44
Jogállamisági klasztert nyitották meg?! Már csak azt szeretném tudni, hogy ki mit ért jogállamiságon!
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2
0
johannluipigus
2026. június 17. 20:34
"de Magyar Péter új kormányfő történelmi egyezséget kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, így elhárultak az akadályok" Ácsi Milán. Kb 2 hónapja az ukránok minden jogot megadtak a magyar kisebbségnek, miközben minden feltételt teljesítettek. Mindezt 24 óra alatt. Ezek után nem értem, hogy poloska miről brekeg.
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2
0
isler111
2026. június 17. 20:13
Igazából ez egy jó hír!!! Így sokkal hamarabb fog az EU szétesni!!!!
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5
0
isler111
2026. június 17. 20:08
"""de Magyar Péter új kormányfő történelmi egyezséget kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, így elhárultak az akadályok.""" Már megint ez a hazudozás!!!! A Románok vagy a Moldávok - Lengyelek stb...- ők is történelmi megegyezést kötöttek kisebbségek jogairól???? Ugyanis minden kisebbségnek ugyanolyan jogok járnak az Uniós csatlakozáskor - és még nem is kellet tárgyalni sem!!!!!
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4
0
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