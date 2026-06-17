„Visszafordíthatatlan” folyamatot indított el Magyar Péter: határozott kijelentés érkezett Ukrajnából

Magyar Péter történelmi győzelmet hirdetett a Facebookon: sikerült megegyeznie Ukrajnával
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
Többen is elkezdtek bizakodni a magyar miniszterelnök lépése után.
Az EU mind a 27 tagállama, köztük Magyarország is, hivatalosan jóváhagyta az ukrán és moldáv csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását, amely főként a jogállamiságra fókuszál – írja az Onet.pl.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajna uniós útja az orosz agresszió elleni védekezés része. A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök blokkolta a folyamatot,
de Magyar Péter új kormányfő történelmi egyezséget kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, így elhárultak az akadályok.
Az integráció mostantól visszafordíthatatlan – fogalmazott több európai vezető is. (A cikkben Zelenszij egyik politikustársának kijelentésére történik konkrét utalás.)
Ezt is ajánljuk a témában
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP