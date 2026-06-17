„Visszafordíthatatlan” folyamatot indított el Magyar Péter: határozott kijelentés érkezett Ukrajnából

Az EU mind a 27 tagállama, köztük Magyarország is, hivatalosan jóváhagyta az ukrán és moldáv csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását, amely főként a jogállamiságra fókuszál – írja az Onet.pl.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajna uniós útja az orosz agresszió elleni védekezés része. A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök blokkolta a folyamatot,