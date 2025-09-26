Csúszik a várva várt pillanat: késik a magyarok kedvenc üdülőhelyére vezető kulcsfontosságú autópálya átadása

Csúszik a horvát autópálya-átadás, amely kulcsfontosságú lenne Magyarország számára. Bár az M6-os magyarországi szakasza már tavaly elkészült, a horvát fél még mindig nem adta át a határig vezető, Pélmonostor és Magyarbóly közötti öt kilométeres útszakaszt. Eredetileg szeptember 26-ra tervezték a nyitást,

de a forgalomba helyezéshez szükséges műszaki ellenőrzések elhúzódtak

– írja a vg.hu. Hargitai János országgyűlési képviselő a portálnak elmondta:

a magyar oldalon nincs akadálya a sztráda megnyitásának, a késlekedés a horvát hatóságokon múlik.

Legfrissebb információi szerint október első felében indulhat meg a forgalom a határon túli szakaszon. Fontos részlet, hogy Pélmonostorig nem kell majd útdíjat fizetni, onnan azonban Eszékig személyautóval mintegy 670 forintnak megfelelő összegért lehet közlekedni.