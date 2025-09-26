Ft
m6 átadás Budapest autópálya Eszék

Csúszik a várva várt pillanat: késik a magyarok kedvenc üdülőhelyére vezető kulcsfontosságú autópálya átadása

2025. szeptember 26. 11:08

Elszúrták a horvátok.

2025. szeptember 26. 11:08
null

Csúszik a horvát autópálya-átadás, amely kulcsfontosságú lenne Magyarország számára. Bár az M6-os magyarországi szakasza már tavaly elkészült, a horvát fél még mindig nem adta át a határig vezető, Pélmonostor és Magyarbóly közötti öt kilométeres útszakaszt. Eredetileg szeptember 26-ra tervezték a nyitást, 

de a forgalomba helyezéshez szükséges műszaki ellenőrzések elhúzódtak

– írja a vg.hu. Hargitai János országgyűlési képviselő a portálnak elmondta: 

a magyar oldalon nincs akadálya a sztráda megnyitásának, a késlekedés a horvát hatóságokon múlik.

Legfrissebb információi szerint október első felében indulhat meg a forgalom a határon túli szakaszon. Fontos részlet, hogy Pélmonostorig nem kell majd útdíjat fizetni, onnan azonban Eszékig személyautóval mintegy 670 forintnak megfelelő összegért lehet közlekedni.

A horvát A5-ös autópálya ezen utolsó szakaszán nyolc műtárgy épült, köztük öt híd, két felüljáró és a 318 méteres Karasica-viadukt, amely a folyót és a Pélmonostor–Magyarbóly vasútvonalat íveli át. Az átadás után a magyar M6-os közvetlen kapcsolatba kerül a horvát A5-össel, így Budapest és Eszék között kevesebb mint kétórás utazási időre lehet számítani. A beruházás stratégiai jelentősége, hogy 

Budapest és Bosznia-Hercegovina között közel 300 kilométeren biztosít majd folyamatos autópályás összeköttetést. 

Ugyanakkor a Bosznián átvezető sztráda 325 kilométeres szakaszából eddig mindössze 138 kilométer készült el, a teljes kiépítés pedig várhatóan csak 2030-ra valósul meg. Ezért a dalmát tengerpartra igyekvő autósok számára az új kapcsolat egyelőre nem hoz érdemi könnyítést.

Az átadás azonban így is jelentős mérföldkő lesz, hiszen Eszék közlekedési szempontból közelebb kerül Budapestre, mint Zágráb, és új lehetőségeket nyit a térség gazdasági és logisztikai kapcsolataiban.

Nyitókép: Shutterstock/Jure Divich

 

balatontihany-25
2025. szeptember 26. 12:37
Az országban már minden főútból autópálya lett, csak a második legforgalmasabb (az M1-es után) 8-as főútról feledkeztek meg 35 éve. Az Alföldön már minden kisváros, sőt falu közelében autópálya halad el, de a Dunántúl közepén a 8-as főút maga a középkor, az egysávos, töredezett betonú borzalamával. Holott özönlenek rajta a kamionok nyugatra (és befelé is), meg persze a turisták is a Balatonra, Budapestre. A németek, osztrákok csak lesnek, nem akarják elhinni, hogy Magyarország nyugati határától egészen Herendig (110 km.) valami rémesen pocsék egysávos úton kell kínlódniuk. Székesfehérvártól Veszprémig 20 év alatt megépült az autóút (nem autópálya), aztán Herendig még nagy sokára elmentek, de onnét Ajkán át Körmendig, Rábafüzesig (110 km.) egy rémálom a közlekedés. Az állítólag fejlettnek nevezett Nyugat-Magyarországon. Szégyen és gyalázat a 8-as főút elképesztő elhanyagolása:110 kilométer ígéret, 110 km. szégyen!
kukasmacska
2025. szeptember 26. 11:41
Szokásos ostoba címadás, szeptember végén baszottul mindegy, ha egy-két hetet csúszik az átadás.
