Hatalmas pusztítás: modernizált orosz bombák hullottak Ukrajnára (Videó)

Videos of Russian FAB-3000 and FAB-1500 air strikes on Stepnohirs'k, Zaporizhzhia oblast and south of Siversk.https://t.co/VtAVyDwL4Khttps://t.co/hicALyHLAlhttps://t.co/UUHzquA5k1https://t.co/0Drre5jEnA pic.twitter.com/MzFm3xgwWP