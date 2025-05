Trumpnak kezd nagyon elege lenni Putyinból: súlyos lépést tervez

Donald Trump a Truth Social oldalán annak lehetőségét latolgatta, hogy Putyin vajon megpróbálja-e „átverni”. Egy Mar-a-Lagón tartott gálavacsorán felemlegette, hogy az orosz elnök nem éri be kevesebbel, mint hogy egész Ukrajnát irányítása alá vonja. A The Wall Street Journal pedig arról adott hírt, hogy az amerikai elnök már tanácsadóival is feltételes módban beszél róla, hogy Putyin véget akar-e egyáltalán vetni a háborúnak – idézte fel az Euronews.

Mint ismert, csütörtökön kerül sor arra az isztambuli tárgyalásra, ahol Putyin és Zelenszkij hosszas huzavona után végre személyesen ülnek le a béke feltételeiről értekezni. A találkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vesz. Dondald Trump korábban felvetette, hogy maga is elmegy a tárgyalásra, de az egyik amerikai tisztviselő jelentése szerint mégsem szándékozik tiszteletét tenni.