Hoppá: örömmel látnák Putyint a Vatikánban – a Szentszék már ajánlatot is tett!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a Vatikán alkalmas helyszínt nyújthatna az orosz–ukrán béketárgyalásokhoz, miután XIV. Leó pápa személyesen is felajánlotta közreműködését a háború lezárásában – számolt be róla az Associated Press.

Rubio szombaton, Rómában tett nyilatkozatot az újságíróknak, közvetlenül azelőtt, hogy találkozott Matteo Zuppi bíborossal, a Vatikán ukrajnai különmegbízottjával. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta: a Szentszék nem közvetítőként,

hanem semleges és bizalmat ébresztő helyszínként szolgálhatna, ahol mindkét fél komfortosan érezheti magát.

A Vatikán korábban is jelezte készségét a békefolyamat támogatására, de eddig csupán esetenként került a figyelem középpontjába. Így történt például Ferenc pápa temetésén is, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök spontán egyeztetést folytattak egymással a Vatikánban.

Az idén május 8-án megválasztott XIV. Leó pápa első vasárnapi áldásában a „valós, igazságos és tartós béke” megteremtésére szólított fel. Még perui püspökként Oroszország háborúját „imperialista inváziónak” nevezte, és nemrégiben kijelentette: minden tőle telhetőt megtesz a béke előmozdításáért.

Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megerősítette, hogy a Szentszék továbbra is kész helyszínt biztosítani közvetlen tárgyalásokhoz. A bíboros „tragikusnak” nevezte az isztambuli tűzszüneti egyeztetések kudarcát, és így fogalmazott: „Mindig is jeleztük a felek felé, hogy rendelkezésükre állunk – a szükséges diszkrécióval.”