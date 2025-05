Forrtak az indulatok Brüsszelben: nem volt jelen Magyar Péter, amikor színt kellett volna vallani

„Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságában ma fontos vita volt” – szögezte le szerdán a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

„Arról ment a vita, hogy beengedjük-e az ukrán gabonát az uniós piacra (még a gyorsított bővítés előtt).

A magyar gazdáknak már van tapasztalata arról, hogy ez mivel jár.

Az Európai Bizottság 2022-ben teljesen megnyitotta a piacokat, lett is súlyos következménye. Az import lenyomta a termelői árakat, ami óriási károkat okozott a kelet-európai, így a magyar gazdáknak. A magyar kormány ezért betiltotta az ukrán gabonaimportot” – írta a Fidesz európai parlamenti képviselője.

„A mai vita azért lett feszült, mert a jelenlegi szabályozás egy hónapon belül lejár, és az európai gazdák nem tudják, hogy hogyan néz majd ki a szabályozás június után.

Brüsszelben úgy akarnak döntést hozni, hogy pont azokat nem kérdezik majd, akiket ez majd leginkább érint.

Magyar Pétert mindez nem érdekelte, most is távol maradt. Biztosan azért, mert tudja, amit mi is tudunk: a néppárti cimborái úgyis mindent megszavaznak majd helyette. Mindent, amit Magyarországon úton-útfélen letagad” – jegyezte meg Dömötör Csaba.