Itt van Putyin ultimátuma: ez a béke ára!

Bejárta az amerikai sajtót, hogy Vlagyimir Putyin részt vesz ugyan a béketárgyalásokon, de csak „látszólag”, a teljes tűzszünetbe továbbra sem hajlandó belemenni, kizárólag az energetikai hálózatokat kímélné meg a katonai csapásoktól. Azt is csak addig, amíg Ukrajnáról is elmondható ugyanez – írja a The New York Times.