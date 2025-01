Olaf Scholz német kancellár szerint lehetetlent kér tőle Donald Trump

Olaf Scholz német kancellár hétfőn egy bielefeldi választási kampányrendezvényen elhatárolódott Donald Trump megválasztott amerikai elnök azon felvetésétől, hogy a NATO-tagországok védelmi kiadásait a GDP 5 százalékára kellene emelni.

Öt százalék évente több mint 200 milliárd euró lenne, miközben a szövetségi államháztartás alig éri el az 500 milliárdot”

– hangsúlyozta Scholz. „Ez csak hatalmas adóemelésekkel, vagy súlyos megszorításokkal volna megvalósítható számunkra fontos számos kérdésben” – tette hozzá. A német kancellár, aki pártja, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) csúcsjelöltje a február 23-i előrehozott választásokon, ugyanakkor megígérte, hogy Németország képes lesz a NATO jelenlegi célkitűzését teljesíteni, ami tagállamonként a GDP 2 százalékát irányozza elő védelmi célokra.

„Garantálhatom, hogy továbbra is gazdasági teljesítményünk 2 százalékát védelemre fogjuk költeni. Aki azt mondja, hogy ez nem járható út, az mondja meg azt is, hogy honnan vegyük a pénzt” – fűzte hozzá. Scholz arról is szót ejtett, hogy elutasítja azt, hogy más helyen történő megszorításokból finanszírozzák a kijevi vezetésnek szánt fegyverszállítmányokat.

„Elutasítom, hogy a nyugdíjakból vegyünk el, elutasítom, hogy az önkormányzatok támogatásának kurtításával csináljuk, s azt is, hogy kevesebb pénzt fektessünk be a vasútba és a közúti hálózatba” – húzta alá a német kancellár. A szociáldemokrata politikus leszögezte, hogy Ukrajna támogatását külön kell finanszírozni.

(MTI)