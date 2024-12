Érkezhet az ifjabb Sarkozy a francia politikába, és nem akárki a példaképe

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Emlékezetes: Nicolas Sarkozy gaullista jobboldali elnökként 2007 és 2012 között irányította Franciaországot. Az apai részről magyar nemesi származású politikus aztán a 2012-es választáson kikapott Francois Hollande-tól a szocialisták jelöltjétől. Bár Sarkozy nagy lendülettel formálta át a francia mérsékelt jobboldalt, az elnöksége óta eltelt években perek és botrányok árnyalták be pályafutását, a francia politikának inkább már kommentálója, mintsem alakítója.

Nem akárki a példalképe a volt elnök fiának

Az ifjú Sarkozy az elmúlt időszakban mint konzervatív kommentátor szerzett ismeretséget a francia nyilvánosságban, most pedig már a politikai szerepvállalás felé nyit a Politico szerint. A portál úgy tudja, Louis Sarkozy példaképe nem más, mint Donald Trump.

A 27 éves Sarkozy a bevándorlás kemény kritikusa,

amivel széles támogatottságot lehet szerezni Franciaországban. Egy cikkében ugyanakkor azt is megfogalmazta, hogy a francia konzervatív tábor megszerezhetné a muszlim szavazatokat is, hiszen ez a közösség konzervatív nézeteket képvisel, és szemben áll a baloldal szexuális woke-ista nézeteivel is.

De arról is beszélt a Politico szerint, hogy „ha négy évszázad múlva a franciák a kávém minden színét tükrözik, nem érdekel. Ha isznak bort és befizetik az adóikat, sikerrel fogunk járni”.

Ősszel, a Hamász és a Hezbollah elleni izraeli támadások kapcsán azt mondta élő adásban: „Haljanak meg mind! Izrael az emberiség munkáját végzi el ott.”

Példaképei között a francia romantikus-konzervatív írót, Chateaubriand-t, valamint Napóleont nevezte meg. A franciák császáráról írt könyve jövő tavasszal fog megjelenni.

Az ifjú Sarkozy az elmúlt 15 év nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, s innen visszatérve jelent meg a francia nyilvánosságban.

Louis Sarkozy most szombaton a fiatal Republikánusok – a gaullista jobboldal ifjúsági szervezetének – díszvendége lesz, amit sokan a politikai szerepvállalás nyitányának gondolnak.