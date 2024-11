Trump elkötelezett a NATO mellett, de jó NATO-t akar – megvitatták a szövetség jövőjét a magyar atlantisták

A NATO a szabadság védelmezője?

Fodor Gábor a NATO lényegét az értékrendben látja: szerinte

„a NATO a szabadság védelmezője, az volt a hidegháború idején és ez ma is”,

s ennek ma különös jelentőséget ad az Ukrajna elleni orosz agresszió: katonailag nem lehet leírni az oroszokat, miközben Oroszország „nem arról ismert, hogy a szabadság birodalma lenne”. Szerinte Trump nem fogja kiszakítani a NATO-t a szabadság védelmezőjének szerepéből, ugyanakkor fakadhatnak érdekes döntések a személyiségéből. A leendő Trump-kabinet eddig bejelentett névsora Fodor szerint „megnyugtató”. Az exminiszter is úgy látja, hogy várhatók érdekességek a költségvetés terén, mellyel kapcsolatban Trump el fogja várni, hogy Európa vállaljon nagyobb szerepet, „és ez nem is baj a mostani helyzetben”. Az orosz-ukrán háború kapcsán felvetette: ha abból indulunk ki, hogy valamilyen módon Trump eléri a tűzszünetet, abból vajon mi következik? Szerinte ugyanis „valószínű, hogy az ukránok területi veszteség nélkül nem tudnak kijönni ebből a konfliktusból”, ez pedig felrúgja a világban évtizedek óta uralkodó status quót. Szerinte ezáltal például

Romániában fel fog vetődni, hogy mi lesz a szomszédos országokkal”,

és ez más országokban is elképzelhető. Magyarország kapcsán úgy fogalmazott: arra számít, hogy Trump győzelme végre kimozdítja Magyarországot abból a pozícióból, hogy állandóan konfliktusban áll Brüsszellel és a NATO-ban is, „lehetőséget ad a kormánynak, hogy a nyugati orientációt erősítse”. „Remélem, élni fog vele” a kormány – tette hozzá Fodor Gábor.

Trump nem tűri a potyautasokat

Sztáray Péter rámutatott: a NATO „semmiképpen sincs agyhalott állapotban”, sőt „nagyonis jó állapotban van”, hiszen a fenntartására irányul „egy kölcsönös érdek az Atlanti-óceán két oldalán”. Európa érdeke a NATO fenntartása azért, mert támadásokat nem tudnánk enélkül kivédeni, az USA pedig azért érdekelt a NATO fennmaradásában, „mert egy óriási stratégiai mélységet tart fenn neki kelet felé”. Az államtitkár úgy látja:

„Trump elkötelezett a NATO mellett, de jó NATO-t akar, ami Amerikának is kifizetődő, és nincsenek benne potyautasok”.

Pozitívumként említette, hogy a NATO az elmúlt években végre elvégezte a keleti szárny megerősítését, melynek Magyarország is a része, „megteremtettük a hiteles elrettentést”. Azt azonban felháborítónak tartja, hogy továbbra is van olyan tagállam, amely GDP-jének mindössze 1,2 százalékát költi védelemre, hisz az ilyen országok összességében csökkentik a kollektív védelem hitelességét, s gyengítik Magyarország védelmi szintjét is. A NATO jövendő Ukrajna-politikájáról elmondta: az a legveszélyesebb dolog, „ha a szövetséget közelítjük ehhez az élő konfliktushoz a szomszédunkban”. Leszögezte azt is: kell találni valamilyen formát arra, hogy intézményi szinten is újraépítsük a kapcsolatot Oroszországgal. Hozzátette: egyénileg sok országnak vannak Oroszország felé kapcsolatai, nem csak Magyarországnak. Üdvözölte azt is, hogy a kínai vezetés és a NATO vezetése között van politikai párbeszéd.