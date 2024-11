Amerikai professzor: eljött a trumpizmus kora, a Demokrata Párt most fizeti meg az identitáspolitizálása árát

Fotó: Tia DUFOUR / The White House / AFP

Donald Trump világos győzelme a trumpizmus korszakának kezdetét jelenti – vallja Yascha Mounk német-amerikai professzor, akinek nemrég jelent meg könyve az új korszak ideológiai mozgalmairól.

Mounk, a Johns-Hopkins egyetem professzora szerint

a trumpizmus győzelmének egyik okozója a „woke-izmus” a médiában, a felsőoktatásban és az amerikai Demokrata Pártban.

A Le Figarónak most azt nyilatkozta (az interjút a Welt szemlézte): Trump győzelmével új korszak kezdődik, elnöksége mellett többsége van az amerikai képviselőházban és a szenátusban is, és a Legfelsőbb Bíróságon is konzervatív többség van.

Mounk úgy látja, Trump győzelméhez hozzájárult az elmúlt évek amerikai inflációja, Joe Biden népszerűtlensége és Kamala Harris utolsó pillanatokban összerántott kampánya. Az amerikaiak elveszítették bizalmukat az intézményekben, a médiumok pártatlanságában, egyetemeik nyitottságában. Trump pedig azt ígérte meg, hogy az elitet meg fogja buktatni.

A professzor örül annak, hogy mivel Trumpot egyre több latino és színes bőrű választja, végre nem a bőrszín határozza meg a politikai nézeteket, mint a korábbi években.

Mounk szerint a Demokrata Párt most megfizeti az identitáspolitizálása árát.

A Republikánus Párt jövőjéről a professzor azt vallja: J.D. Vance, Trump majdani alelnöke a munkásosztály, a dolgozó rétegek sokszínű, multietnikus koalíciójává építené át a Republikánus Pártot. Trump az első négy éve alatt még nem állt mögötte a teljes Republikánus Párt, most viszont már ő lesz az irányadó.