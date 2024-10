A Patrióta frakció delegációja is részt vesz Trump New York-i nagygyűlésén

Nyitókép: Képernyőkép / Mandiner.hu

A Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának nemzeti delegációvezetői munkalátogatáson vesznek részt New Yorkban október 26-28. között – tudatta a Fidesz európai parlamenti frakciója szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a delegációvezetők a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának meghívására érkeznek az Amerikai Egyesült Államokba, hogy az Európa találkozik Amerikával (Europe meets the US) elnevezésű programsorozat részeként az európai-amerikai kapcsolatokról és a további együttműködés lehetőségeiről tárgyaljanak.

A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport részéről Deutsch Tamás delegációvezető vesz részt a találkozón.

Deutsch Tamás szerint a találkozó fontos lépés annak érdekében, hogy a jobboldali, patrióta erők együttműködése tovább erősödjön. A találkozó részként a Patrióták Európáért delegációvezetői részt vesznek Donald Trump republikánus párti elnökjelölt október 27-i New York-i kampánynagygyűlésén is.

(MTI)