Nyugaton már hangolnak: miközben Magyarország ünnepel, Brüsszel, Berlin és Párizs elszomorodik

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ha Donald Trump nyer novemberben, Párizsban, Berlinben és Brüsszelben borús lesz a hangulat. De az egyik európai vezető örülni fog a győzelmének: Orbán Viktor, a konzervatív magyar miniszterelnök – írja a The Times.

A lap felidézi,

Trump a legutóbbi televíziós vitában Orbán Viktort az egyik legtekintélyesebb embernek nevezte.

A cikk szerint a kormányfő tisztelőit az Atlanti-óceánon túl is lenyűgözi, hogy 14 év után is hatalmon van, és a saját képére formálta az országot. Egy sor pénzügyi ösztönzővel támogatja a magyarokat, hogy több gyerek szülessen, családapaként maga is példát mutat.

A szerző hozzáteszi, legfeljebb a Pekinghez fűződő kapcsolatokban lehet eltérés Orbán Viktor és Donald Trump politikája között, utóbbi ugyanis büntetővámok kivetéséről beszélt. Az összeállításban megszólalt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is, aki azt mondta, Orbán és Trump kapcsolatát az amerikai és a magyar konzervatívok közös értékei támasztják alá, amelyek magukban foglalják a határok, a családok és a zsidó-keresztény örökség védelmét.