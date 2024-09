Korábbi német kancellár: Furcsa, ha azt mondom, remélem, Trump nyer?

Arról az időszakról is megemlékeztek, amikor Schröder „megcsinálta a csodát”, és tizenhat év után leváltotta Helmut Kohlt. A riporter felidézte, hogy a volt szociáldemokrata kancellárt olyan emberként emlegették, aki akár a saját pártja vezetésével is képes volt szembeszállni, ha nem értett egyet a döntéseikkel.

Példaként az ellene egykor felhozott „Amerika-ellenes” és „Putyin-barát” vádakat említette, amikor annak ellenére, hogy bár a 2001-es terrortámadások után George W. Bush akkori USA-elnöknek „Németország osztatlan szolidaritását” ígérte, mégis nemet mondott a Szaddám Huszein elleni háborúra. Hogy milyen érzés volt németként ezt tenni, a volt kancellár úgy válaszolt, „ez számomra komoly volt. Megvolt a szövetségünk az USA-val, de akadtak nézetkülönbségek is néhány kérdésben, ám miután azt történt velük, ami, teljes lett a szolidaritás. Ők akkoriban is nagyon érzékenyen figyelték a szövetségeseik viselkedését.”

Hogy mégis eljött az a pont, amikor a francia elnök Jacques Chirackal együtt úgy döntötték, nem követik az amerikaikat, ahhoz Schröder szerint Vlagyimir Putyin is nagyban hozzájárult.

„Putyin akkoriban nagyon fontos volt. Úgy vélte, hogy az Irak elleni támadás helytelen volt, és erről meggyőzte Chiracot. Ez nagyban megkönnyítette az én dolgomat is. Rájöttünk, hogy egy ilyen háborúból semmi jó nem sülhet ki. Szaddám Huszein gonosz diktátor volt, de semmi köze nem volt a szeptember 11-i terrortámadásokhoz. Akkoriban vált világossá ezen döntés nyomában az is, milyen fontos a jó együttműködés Franciaország és Németország között. Ha a francia–német motor akadozik, akkor Európa is rosszul halad. Ráadásul az sem volt kérdés, kié a vezető szerep. Jacques Chirac nagyszerű személyiség volt, aki már akkor is tudta, hogy Németország a fontosabb hatalom.”