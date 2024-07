Daniel Freund irtózatosan kiakadt, miután Magyarország átvette az uniós soros elnökséget (VIDEÓ)

Nyitókép: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Daniel Freund a német Phoenix csatornának adott interjújában elmondta, mit gondol arról, hogy júliustól fél éven át Magyarország látja el az EU soros elnökségét. A zöldpárti EP-képviselő szerint a választások után a haladás lenne a fontos, de ő azon az állásponton van, hogy most a legjobb esetben is hat hónapnyi leállás jön.

Mint ismert, Freund a múlt héten még aláírásokat is gyűjtött, amiket átadott az Európai Tanács elnökének, hogy függesszék fel hazánk EU-elnökségét.

Mint most az interjúban mondta, ő személy szerint is, de úgy látja, az egész Európai Parlament is azt szerette volna, hogy ez az uniós elnökség ne valósuljon meg, mert

ez legitimál egy autokratát az Európai Unió elnökségében”.

Freund elismételte, a magyar kormány szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal és „úgy viselkedik, mintha közvetlenül a Kreml felszólítására cselekedne”. A zöld EP-képviselő felháborodásának adott hangot, amiért hazánk Oroszországból olajat importál, amivel szerinte Orbán aláássa az EU többi részének szankciórendszerét.

Ha Magyarország most kérné az uniós csatlakozását, nem vennék fel őket, nem teljesítik a kritériumokat”

– mondta Freund, aki sok területen hat hónapos leállással számol, amit kezelniük kell és gondoskodni kell arról, hogy a magyar soros elnökség hat hónapja „a lehető legkisebb kárt okozza”.