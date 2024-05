„Félő, hogy Orbán illiberális kézikönyve alapján cselekszik majd a pozsonyi vezetés” – aggódik a német lap

A merénylettel még feszültebb lett a szlovák közélet, amely a lap szerint a 2018-as Kuciak-gyilkosság óta nem tud megnyugodni. Az újságírógyilkosság végül Robert Fico bukását eredményezte, de a politika befolyást tudott gyakorolni a nyomozásra, a bűncselekmény igazi felbujtóit nem tudták az igazságszolgáltatás előtt felelőssége vonni.

Fico tavaly újra győzni tudott a parlamenti választáson, visszatért a hatalomba, és meg is erősítette pozícióját: sikeresen megakadályozta, hogy az ellen indított korrupciós ügyek elérjék őt, és eltávolította azokat, akik korábbi bukásában szerepet játszottak. A kezére játszott az is, hogy a 2018-as bukása után aktivizálódott civil mozgalmak nem váltották be a reményeket: velük sem tisztult meg a szlovák közélet.