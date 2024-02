Ötvenezer katonával ellentámadnának az oroszok

Ukrán és orosz források szerint is jelentős csapatösszevonásba kezdtek az oroszok a déli Zaporizzsja megyében – írja a CNN.

A hírek szerint a támadók már mintegy 50 ezer orosz katonát vonhattak össze Zaporizzsja megyében, ahol nyáron az ukrán haderő indította el kudarcosan zárult ellentámadását.

A Legújabb hírek szerint az oroszok már Robotinénél járnak. Ez az az elhíresült falu, amelyet a 2023 nyári ellentámadás során sikerült visszaszerezniük az ukrán csapatoknak.

Avgyijivka megszerzése után az oroszok több fronton is előrenyomulhatnak. Illia Yevlas ukrán katonai szóvivő szerint az Avgyijivkánál harcoló orosz erők átcsoportosításához egy hétre lehet szükség. Az ukrán haderő nyomon követi, mely frontvonalakra összpontosítják forrásaikat az oroszok – mondta el.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése szerint az oroszok most ki akarják használni, amíg nem jön a raszputyica – esős, saras idő, ami lényegében ellehetetleníti a páncélosok mozgását a földeken –, illetve a nyugati támogatás Ukrajnának, és addig akarnak sikereket elérni.