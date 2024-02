Életvezetési tanácsok Bidentől: A hosszú házasság titka a jó szex!

Kijött egy friss könyv az amerikai first ladykről, amiben Joe Biden – legalább egy – életvezetési tanácsot megosztott:

„a felesége legnagyobb bánatára” a hosszú és boldog házasság titka „a jó szex”.

Az „Amerikai nő – A modern first lady alakulása Hillary Clintontól Jill Bidenig” című könyvében Katie Rogers, a New York Times fehér házi tudósítója arról is írt, hogy a most 81 éves Biden még 2004-ben azt mondta a támogatóinak, hogy nem nagyon érdekli az elnökjelöltség, inkább otthon szeretkezne a feleségével, amíg a gyerekei alszanak.

Joe és Jill Biden 1977-ben házasodtak össze, öt évvel azután, hogy Biden első felesége, Neilia 1972-ben meghalt egy autóbalesetben a lányukkal, Naomival együtt.

