Újraindulhat a per a Nirvana csecsemős lemezborítója miatt

A Nirvana „Nevermind” albumborítója miatt 2021-ben indult per, amikor a borítón csecsemőként szereplő Spencer Elden gyermekpornográfia miatt perelte be a zenekart, a kiadót, a fotóst, a művészeti igazgatót és Kurt Cobain örököseit is.

A bíróság azóta kétszer utasította vissza a kereset, most azonban egy fellebbviteli bírósás felülbírálta a korábbi döntéseket, a mostani ítélet abban nem foglalt állást, hogy a lemezborító sértett-e törvényt azt viszont megállapított, hogy az ügy nem évült el.

Elden azzal azzal vádolja a zenekart, hogy a kép használatára nem volt írásos engedély a szüleitől,

szerinte a zenekar szexuálisan kizsákmányolta őt, és emiatt azóta is szorongással küzd.

Emiatt 15 ezer dollárt követel mind a 17 alperestől.

A zenekar ügyvédje úgy reagált a döntésre, hogy az nem változtat az álláspontjukon, amely szerint a per alaptalan, és továbbra is ezt az álláspontot fogják képviselni.