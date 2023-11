Újabb fejlemény Hunter Biden ügyében: levadásznák az ukránok Joe Biden ellenségét

Hazaárulással vádolt meg egy ukrán parlamenti képviselőt Ukrajna belső titkosszolgálata, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) – írta meg a POLITICO az SZBU közleményére hivatkozva. Olekszandr Dubinszkijről a szervezet azt állítja: egy korábbi parlamenti képviselővel és egy volt ukrajnai ügyésszel, Konsztantyin Kulikkal együtt az orosz katonai hírszerzés (GRU) szolgálatába szegődtek, és álhírekkel próbálták befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztást.

Szervezetük fő célja az volt, hogy az ukrajnai feszült politikai helyzetet kihasználva lejárassák államunkat a nemzetközi térben.

Ezért a csoport az orosz katonai hírszerzéstől kapott pénzt. Finanszírozásuk meghaladta a tízmillió dollárt” – írja az SZBU.

2019 októberében és novemberében Dubinszkij Kijevben számos sajtótájékoztatót tartott, melyeken Kulik nyomozásaira hivatkozva azt álították: korrupció és pénzmosás történt a Burisma nevű gázipari cégnél, melynek felügyelőbizottságában helyet foglalt Joe Biden fia, Hunter Biden is – az ő élettörténetét lapunk korábban ismertette már. Dubinszkij emellett 2019 decemberében Rudy Giuliani volt New York-i polgármesterrel, Donald Trump exelnök ügyvédjével is találkozott, aki ekkor épp egy dokumentumfilmet forgatott a Trump elleni impeachment-eljárás fonákságairól.

Dubinszkijre és Kulikra az amerikaiak már 2021-ben szankciókat vetettek ki egy amerikai politikai jelölttel kapcsolatos „megtévesztő híresztelések” terjesztése miatt. Hunter Biden kritizálását már nem tűrhette tovább Ukrajna sem.

Olekszandr Dubinszkij politikai karrierjét megelőzően televíziós műsorvezető volt, a Volodimir Zelenszkij elnök karrierjében is kulcsszerepet játszó Ihor Kolomojszkij oligarcha médiabirodalmában dolgozott. 2019-ben Zelenszkij pártja, a Nép szolgája (Szluha narodu) színeiben választották a kijevi parlament, a Verhovna Rada képviselőjévé, majd 2021-ben kizárták onnan, azóta ellenzéki képviselőként aposztrofálja magát.

A hazaárulás vádjára Telegram-csatornáján úgy reagált: „Emlékeztető: az ellenem folyó megrendelt bűnügyi eljárások annak igényével kezdődtek, hogy megpróbálták a NABU-ban eltüntetni azokat a bizonyítékokat, amelyeket szolgáltattam Ukrajna magas rangú tisztségviselőinek az USA választásaiba való beavatkozásával kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy Jermak és Zelenszkij kaotikus próbálkozása azzal, hogy letartóztassanak, és megtiltsák nekem a közösségi oldalaim vezetését,

nem csak az elnök és környezete iránti kritikának szólnak, de annak is, hogy nem szeretnék, ha ez az információ eljutna külföldi médiumokba

és azokhoz az amerikai képviselőkhöz, akik november közepén érkeznek majd Kijevbe.”

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat