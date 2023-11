Drámai felvételek: több ezer washingtoni tüntető szerint „elfogadhatóak” a Hamász cselekedetei (VIDEÓ)

Üzenet Amerikából: „Nincs még egy ország, amely annyi mindent tett volna a zsidók megmentéséért, mint Magyarország”

Nem volt még egy olyan náci megszállás alatt álló ország, amely annyi mindent tett volna a zsidók megmentése érdekében, mint Magyarország. Ezért folyamatosan tennünk kell a még ma is gyakran ránk sütött antiszemita bélyeg ellen, és a Trianon okozta jogsértések ellen is állandóan fel kell lépnünk. Az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) elnöke, Nagy L Ákos erről is beszélt a Hungarian Conservative-nak adott hosszú interjúban.