Kegyetlenül rácáfolt az élet a 444 migránspropagandájára

A lap 2016. március 30-án megjelent „Berlini hipszternegyedtől félti a magyarokat a kormány” című cikkükben például egyenesen a világ legbékésebb és legtoleránsabb helyeként tüntették fel a dél-berlini kerületet, a következő módon: „Jelenleg alig van népszerűbb és divatosabb környéke Berlinnek, mint Neukölln. Bár a cikk valóban kitér arra, hogy 2006-ban valaki ezt a környéket no-go zónának nevezte, és a kerületnek a társadalmi feszültségek miatt rossz híre volt akkoriban, de mostanra minden remek: élénk éjszakai élet, színházak, pubok, művészek költöztek a negyedbe és így tovább. A Külügyminisztérium által linkelt cikk valójában egy turistáknak készült reklámcikk, ami arról szól, hogy a problémás negyedből hipszter-negyed lett, és hogy érdemes Neuköllnbe látogatni”.

A 444.hu másnap még ennél is tovább ment, és a „Jót röhögtek a berlini magyarok a kormány no-go zonáján” című összeállításukban neuköllni magyarok véleményét kezdték idézgetni, akik közül a többség természetesen a 444 céljának megfelelő stílusban próbálta cáfolni a magyar kormány álláspontját.

Csaba véleménye: „Neuköllnben több talán a hidzsábos (fejkendős) nő, mint máshol, viszont nem több a burkás vagy csadoros (egész arcot takaró fátylas – a szerk.). Egymást váltják az utcán a mindenki előtt nyitott arab vizipipázók, többnyire alkoholt is áruló török kisközértek, ún. spétik, valamint a fancy bárok és kézműves borozók, kézműves kávézók, kézműves kutyafülék, utóbbiak alaposan felárazva, nem a helyiek pénztárcája szerint. És bizony a tini- és oviscsoportok, iskolai osztályok, lakóházak közösségei is sokszínűek: a mi bérházunkban van három német, egy olasz, egy török, egy arab, egy török-német és egy magyar család (ezek vagyunk mi – a szerk.). Tipikusnak mondható. Nálunk mindenki kedves mindenkivel, a kisgyerekesek együtt játszanak és grilleznek a kertben, Karácsonykor megajándékozzák egymást (igen, a muszlimok is! – a szerk.). (…) Egyébként is, hogy lehet No-Go egy környék, ahol mindenhol park van (Körnerpark, Hasenheide stb), rengeteg a család, gyerekek, és mindenféle óvoda, katolikustól Waldorfig, evangelikustól kurd-német kétnyelvűig?”

Fruzsi véleménye: „Amint véletlenül kisüt a nap, zombiként árasztják el a parkot mindenféle jöttmentek. Itt grilleznek a családjukkal meg barátaikkal, sárkányt eregetnek, sőt többen fogták magukat és mindenféle zöldséget telepítettek ide. És még arra is képesek voltak, hogy összeálljanak, és népszavazással megakadályozzák, hogy luxuslakásokat építsenek ide, rendes gazdag embereknek. Elég gáz."

J. véleménye: „Köszönöm, hogy megírtátok, hogy a magyar kormány no-go zónának tekinti Neuköllnt. Nem is tudom, hogy az elmúlt másfél évben, amióta itt élek, hogy nem jöttem rá magamtól is erre, hogy ez mennyire veszélyes hely.”

Niki véleménye: „Mi tudjuk, hogy ez egy szuper zöld, multikulti, gyerekbarát környezet, de a mi a helyzet az otthoniakkal? Ezeket az agymosott híreket kapják az arcukba folyton, és akkor persze, hogy az ismerősök aggódva hívnak, hogy ugye jól vagyunk, és hogy a mostani helyzet miatt inkább elhalasztanák az utazást. Úgyhogy bravó, reformok, fals hírek, népbutítás működik. Mindegy, nekünk jó itt, mert ez az ideális környezet egy gyermek felnevelésére, mert itt tudjuk nézni a naplementét a csatorna partjáról, mert itt bicajozhatunk ki a remek Tempelhofra, és mivel itt él a legtöbb külföldi, a németet se kell használni, úgyhogy mi itt érezzük magunkat biztonságban.”

Csakhogy a valóság rácáfolt a 444.hu-ra

Mielőtt azonban a kedves olvasó azonnal vágyat érezne egy neuköllni kitelepüléshez, jöjjön pár olyan példa is, ami megcáfolja a 444.hu által felfestett idilli képet. Mert bizony ezekből is van nem is kevés.

Egy 2018-as írás szerint a berlini rendőrség nem igazán tudja gyakorolni a joghatóságát Neuköllnben, így a fiatal arabok „nyugodt szívvel” bűnözhetnek:

„Öltözködése alapján több nőt is zaklatnak, és a parkokban szexuális célzattal a bokrokhoz hívják őket félre. Eközben a fiatal arab férfiak úgy érzik, kisebb bűncselekményeket nyugodt szívvel elkövethetnek, mivel a rendőrség nem igazán tudja kiterjeszteni joghatóságát az olyan problémásabb helyekre, mint például a Neukölln kerület-beli Hermannplatz.”