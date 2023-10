Elkezdődött a Donald Trump elleni hajtóvadászat a New York-i bíróságon

Az már most látszik, hogy a jövő évi amerikai elnökválasztási kampány középpontjában a Donald Trump ellen indított perek állnak majd . Az amerikai főügyészség most a volt elnök cégeit vette gorcső alá, és megindult az üzleti csalás miatti polgári peres eljárás első szakasza New Yorkban.

Donald Trump ellen New York állam főügyésze indított pert.

A vád szerint a Trump-féle cégbirodalomba tartozó ingatlanokat a ténylegesnél magasabb áron tartották nyilván, ezáltal pedig félrevezették a nem csak az ügyfeleket, de bankokat és a biztosítókat is. Ezzel szemben a védelem azt állítja, hogy a bíróság a valósnál jóval alacsonyabb értéket állapított meg a Trump-ingatlanok esetében, ráadásul az egész eljárást politikai indíttatásúnak tartják, mivel azt a demokrata nézeteiről ismert Leticia James főügyész kezdeményezte.

A volt elnök radikális baloldalinak tartja az őt vádoló főügyészt.

Várhatóan a polgári peres eljárás tárgyalási szakasza december közepéig tart majd.

(MTI)