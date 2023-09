Felvidéki magyar vezető: Csak magunkban bízhatunk, a szlovák pártokban nem

Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük a sorsunk irányítását, szükség és történelmi esély van arra, hogy a magyar közösségnek ismét parlamenti képviselete legyen Pozsonyban – jelentette ki Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke Révkomáromban a párt szerdai kampányzáró rendezvényén.

Csak magukban bízhatnak a felvidéki magyarok

Az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt művelődési központban megrendezett kampányzárón a pártelnök az összefogás szükségességét, a magyar parlamenti képviselet újrateremtésének fontosságát hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy a magyar közösség a szlovák pártokban nem, hanem csak önmagában bízhat.

„Sokan vagyunk, nagyon sokan vagyunk, ami azt mutatja, hogy milyen erősek vagyunk” – jelentette ki Forró Krisztián. Ez az erő már megmutatkozott a legutóbbi megyei választásokon, amelyeken az összes szlovákiai párt közül összesítve a Szövetség szerezte meg a legtöbb képviselői posztot. Megmutatkozott, hogy ha a felvidéki magyarság összetart, akkor nagy dolgokra képes, és az is, hogy

a közösség csak magában bízhat, a szlovák pártokban nem.

„Az elmúlt időszak megmutatta, hogy ha nem vagyunk ott a döntéshozatalnál, akkor a szlovák pártok rendre megfeledkeznek rólunk. Itt az idő tehát, hogy kezünkbe vegyük a saját sorsunk irányítását, és valóban szükség van arra, hogy magyar képviselet legyen a pozsonyi parlamentben” – hangsúlyozta Forró Krisztián.

A magyar képviselet a megyékben már megkerülhetetlen tényező és csak ennek köszönhető, hogy sikerült fejlesztéseket elérni, de az erős megyei képviselet is veszélybe kerülhet parlamenti képviselet nélkül, ha a törvényhozásban elfogadják azt

a tavaly bemutatott közigazgatási reformot, amely magyar többségű járásokat szüntetne meg és általában a megvalósítása rendkívül kedvezőtlenül érintené a még tömbmagyar területeket.

„Ne legyenek illúzióink, ha nem lesz beleszólásunk, megint nélkülünk fognak dönteni rólunk, és úgy fognak dönteni, hogy az nekünk ne legyen jó, márpedig mi azt akarjuk, hogy itt nekünk jó legyen” – szögezte le Forró Krisztián, aki beszédét „Talpra magyar!” – felkiáltással zárta. Forró Krisztián az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában elmondta: már a tavalyi megyei választások is azt bizonyították, hogy soha nem volt még ilyen erős a felvidéki magyar párt.

Szerda éjféltől kampánycsend van Szlovákiában

Hangsúlyozta: kampányrendezvényeiken igyekeztek minél több emberrel találkozni, beszélni, meggyőzni őket arról, hogy menjenek el szavazni, adják voksukat a magyar pártra, és így a felvidéki magyarságnak ismét legyen képviselete a pozsonyi törvényhozásban. A politikus elmondta, a szombati szlovákiai választások előtt 48 órával életbe lépő kampánycsendig még hátralévő időt is arra használják fel, hogy akit csak lehet, megszólítsanak, és az esetleg még bizonytalan szavazókat is meggyőzzék arról: érdemes a Szövetségre voksolniuk. Hangsúlyozta, hogy a magyar párt parlamentbe kerülése nemcsak a felvidéki magyarságnak, hanem Szlovákia más nemzetiségeinek is fontos, tekintettel arra, hogy a szlovák politikusok hajlamosak megfeledkezni a többi nemzetiség gondjairól is.

„Számunkra fontos, hogy milyen lesz a jövőnk” – jelentette ki Forró Krisztián.

Az adásban elhangzott, hogy a Szövetséget folyamatosan az 5 százalékos bejutási küszöb környékén mérik a közvélemény-kutatások, erre Forró Krisztián úgy reagált: „csak rajtunk múlik, lesz-e képviselete a felvidéki magyarságnak a pozsonyi törvényhozásban”. Szlovákiában szombaton tartják az előrehozott parlamenti választásokat, a voksolás napját megelőző két napban kampánycsendet kell tartani, ez szerdán éjfélkor kezdődik.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka