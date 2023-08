Vízbe fulladt Ukrajna örményországi nagykövete

Vízbe fulladt Ukrajna örményországi megbízott nagykövete, miközben az országban teljesített szolgálatot – erősítette meg a hírt hétfőn a kijevi külügyminisztérium.

Oleksandr Sencsenko vasárnap a Jereván mellett fekvő, népszerű turisztikai célpontnak számító Szeván-tóba fulladt bele.

Az örmény nemzeti mentőszolgálata jelentésében arról számolt be, hogy a tónál dolgozó úszómesterek elvesztették a vizuális kapcsolatot egy úszóval a parttól mintegy 25 méterre. A férfit kiemelték a vízből, de később a mentőszolgálat személyzete halottnak nyilvánította. A Szabad Európa Rádió és az orosz állami hírszolgálat, a TASZSZ is Sencsenkóként azonosította az úszót – számolt be a Politico.

Sencsenko korábban Oroszországban és a szomszédos Azerbajdzsánban töltött be diplomáciai posztot, mielőtt Ukrajna legmagasabb rangú követe lett Örményországban.

