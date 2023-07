„Diktatórikus tendenciák” – Nekiment a román szélsőjobb Orbán Viktornak

Az AUR és maga Simion rendre feltörő magyarellenessége mellett ugyanakkor, ha olyanjuk van, dicsérni is tudnak – például a magyar sportpolitikát.

Az elmúlt években George Simion kedvet kapott ahhoz is, hogy nemzetközi szövetségeseket keressen – sajátos módszerekkel. Magyarországon is felkapott volt egy olyan híresztelés, hogy a Fidesz az AUR-ral is együttműködve építi a nemzetközi szövetségi rendszerét –

de kiderült, hogy George Simion csak hívatlanul ólálkodott

az érintett európai jobboldali találkozója körül, a spanyol VOX pedig el is határolódott az AUR-tól.

Mindez nem akadályozza meg Simiont, hogy immár kezdeményezőként lépjen fel a nemzetközi politikában. Az Euractiv uniós hírportálnak adott interjújában részletesen kifejti álláspontját az európai politikájáról és saját szövetségkeresési preferenciáiról – bejelentve azt is, hogy

Orbán Viktor és a Fidesz számára vörös vonalat jelent.

Mint az interjúból kiderül, az AUR célja az a jövő évi európai parlamenti választáson, hogy részt vegyen az európai intézmények reformjában, valamint hogy egy Giorgia Meloni által vezetett jobboldali pártszövetséget építsen.

Az AUR a 2020-as romániai választáson 9 százalékot ért el – a mostani támogatottsága viszont 20 százalék körül alakul. Mivel jövőre Romániában parlamenti és elnökválasztást is tartanak, az AUR szerepe fölértékelődik. Simion tudja ezt: be is jelentette, hogy kormányzati szerepre törnek.

„Mi akarjuk kormányozni Romániát 2024 végétől. Vagy többséget szerzünk, vagy pedig koalíciót alakítunk”

– mondja most az Euractivnak. Az AUR saját álláspontja szerint a hagyományos családi értékeket védi és szemben áll az LMBTQ-mozgalommal és a genderideológiával. Pillérei a hit, a szabadság, a család és a nemzet. Az AUR támogatja Románia és Moldova egyesülését is egy keresztény-nemzeti eszmeiség jegyében.

Simion az interjúban méltatja Meloni olasz kormányfőt: „Giorgia Meloni politikai minta számunkra. Meloni az olasz emberek érdekeit képviseli, ahogy mi is a román emberek érdekeit szeretnénk”.

A pártelnök az AUR-t eurorealista pártnak tartja, amely szerint az európai nemzeteknek vissza kell adni a szuverenitásukat. Ugyanakkor nem akarnak kilépni az EU-ból,

hiszen a kilépés Románia számára „tiszta öngyilkosság” lenne.

George Simion kritizálja a brüsszeli bürokráciát, amely szerinte úgy kényszerít szabályokra a tagállamokra, ahogy a Szovjetunió Romániára a kommunista időkben. „A Bizottságtól a genderidentitásról, a klímaváltozásról, a zöldpolitikáról hallok. De Romániában a nem jók a kórházak, az utak, az oktatási rendszer – ezek a mi prioritásaink” – fogalmaz a román politikus.

Simion ugyanakkor leszögezi: „Jó kapcsolatokat akarunk a Bizottsággal és a többi intézménnyel, és a mai valóság az, hogy Ursula von der Leyen és Giorgia Meloni a legjobb barátok” – érvel az AUR elnöke.

George Simion kijelenti azt is: nem akar senkinek az ellensége lenni, a zöldeknek és a baloldalnak sem, hiszen ők is bizonyos választók nézeteit képviselik, ezért kell gondolni a kooperációra.

Van viszont valaki, akivel kizárja az együttműködést a román széljobbos vezér: ez Orbán Viktor és a Fidesz.

Simion szerint Orbánnak „diktatórikus tendenciái” vannak,

és szerinte Orbán „Putyin határmódosító politikáihoz kapcsolódik. Mi úgy gondoljuk, ez anakronisztikus, mi nem akarunk határokat módosítani, mi együttműködni akarunk és lebontani a határokat”.

A román szélsőjobb EP-választási jelöltjeinek július 21-ei bemutatkozására az Európai Parlamentben elhívták a lengyel PiS, az olasz Liga, az Olaszország Fivérei, a Svéd Demokraták és az észt ECRE párt képviselőit. A Meloni-párt EP-képviselője, Carlo Fidanza az összejövetelen arról beszélt: „Várunk rátok Brüsszelben, szükségünk van rátok”.

Nyitóképen: George Simion (fotó: a politikus FB-oldala)